В рейс вийшов новий модернізований електропоїзд Укрзалізниці (фото) Сьогодні 17:45 — Фондовий ринок

В рейс вийшов новий модернізований електропоїзд Укрзалізниці (фото)

Як повідомила Укрзалізниця, відправлено на маршрути ще один капітально модернізований електропоїзд — 48-й від початку повномасштабного вторгнення.

Поїзд серії ЕР9Т-670 після апгрейду повернувся з КЕВРЗ і вже їздить Чернігівщиною. Це вже 12-й поїзд, відновлений силами Укрзалізниці цього року.

Фото Укрзалізниці

Електропоїзд 1988 року тепер після капітальної модернізації традиційно має все, що потрібно сучасним пасажирам: інклюзивність, комфорт, роз’єми для зарядки гаджетів, сповивальні столики, кріплення для велосипедів, сучасний дизайн.

Фото Укрзалізниці

Читайте також Укрзалізниця оцінила собівартість приміських поїздок у 300 грн

Про це розповів керівник філії Приміська пасажирська компанія Йосип Борна. Раніше компанія повідомляла , що собівартість середньої поїздки у приміському сполученні для Укрзалізниці становить понад 300 грн, тоді як пасажири сплачують у середньому 15 грн.Про це розповів керівник філії Приміська пасажирська компанія Йосип Борна.

«Середня відстань перевезень однієї людини у 2025 році становить 46 км. І собівартість такої поїздки для УЗ — понад 300 грн залежно від регіону. Водночас, наприклад, у нас мінімальна вартість перевезення до 30 км у Києві або Полтаві за тарифною сіткою становить в середньому 15 грн», — сказав він.

Також з 14 грудня почав діяти новий графік руху поїздів на 2025/2026 роки. Укрзалізниця представила одразу кілька важливих оновлень. Серед них 8 нових міжнародних маршрутів і 3 нові внутрішні сполучення.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.