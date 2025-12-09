В рейс вийшов новий модернізований електропоїзд Укрзалізниці (фото)

0 800 307 555
Як повідомила Укрзалізниця, відправлено на маршрути ще один капітально модернізований електропоїзд — 48-й від початку повномасштабного вторгнення.
Поїзд серії ЕР9Т-670 після апгрейду повернувся з КЕВРЗ і вже їздить Чернігівщиною. Це вже 12-й поїзд, відновлений силами Укрзалізниці цього року.
Електропоїзд 1988 року тепер після капітальної модернізації традиційно має все, що потрібно сучасним пасажирам: інклюзивність, комфорт, роз’єми для зарядки гаджетів, сповивальні столики, кріплення для велосипедів, сучасний дизайн.
Раніше компанія повідомляла, що собівартість середньої поїздки у приміському сполученні для Укрзалізниці становить понад 300 грн, тоді як пасажири сплачують у середньому 15 грн. Про це розповів керівник філії Приміська пасажирська компанія Йосип Борна.
«Середня відстань перевезень однієї людини у 2025 році становить 46 км. І собівартість такої поїздки для УЗ — понад 300 грн залежно від регіону. Водночас, наприклад, у нас мінімальна вартість перевезення до 30 км у Києві або Полтаві за тарифною сіткою становить в середньому 15 грн», — сказав він.
Також з 14 грудня почав діяти новий графік руху поїздів на 2025/2026 роки. Укрзалізниця представила одразу кілька важливих оновлень. Серед них 8 нових міжнародних маршрутів і 3 нові внутрішні сполучення.
Тетяна Берегова
За матеріалами:
Finance.ua
