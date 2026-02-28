ТОП-10 найнадійніших банків світу Сьогодні 21:19 — Фондовий ринок

Які банки вважають найнадійнішими у світі, Фото: freepik

Кредитна установа для відбудови (KFW) з Німеччини очолила рейтинг найнадійніших банків світу. Другу позицію зайняв Zuercher Kantonalbank зі Швейцарії, а третю — BNG Bank з Нідерландів.

Про це свідчить щорічний рейтинг журналу Global Finance.

Які банки вважають найнадійнішими у світі

Коли йдеться про найбезпечніші банки світу, уявлення багатьох і досі автоматично веде до Швейцарії — країни банківської таємниці та «тихої гавані» для капіталу. Однак сучасна глобальна фінансова система дещо вийшла за межі цього стереотипу.

Глобальний банківський сектор наразі працює в умовах підвищеної невизначеності — економіки штормить через тарифну політику США, а жорстка конкуренція змушує фінансові установи переглядати свої стратегії та бізнес-моделі.

№ 1 — Кредитна установа для відбудови, KFW (Німеччина)

На першому місці опинився державний банк німецького уряду. Він є лідером серед банків, що сприяють економічному розвитку країни, а також Європи та світу.

За даними українського Мінфіну , сфера діяльності KfW — це підтримка малого та середнього бізнесу, будівництво та енергозбереження, охорона навколишнього середовища, фінансування соціальної інфраструктури (водопостачання, енергопостачання, освіта, охорона здоров’я), експортне та проєктне фінансування тощо.

№ 2 — Zuercher Kantonalbank (Швейцарія)

№ 3 — BNG Bank (Нідерланди)

№ 4 — Landwirtschaftliche Rentenbank (Німеччина)

№ 5 — L-Bank (Німеччина)

№ 6 — Nederlandse Waterschapsbank (Нідерланди)

№ 7 — Kommunalbanken (Норвегія)

№ 8 — Basler Kantonalbank (Швейцарія)

№ 9 — NRW. BANK (Німеччина)

№ 10 — Swedish Export Credit Corporation (Швеція)

