ТОП-10 найнадійніших банків світу

Які банки вважають найнадійнішими у світі
Які банки вважають найнадійнішими у світі, Фото: freepik
Кредитна установа для відбудови (KFW) з Німеччини очолила рейтинг найнадійніших банків світу. Другу позицію зайняв Zuercher Kantonalbank зі Швейцарії, а третю — BNG Bank з Нідерландів.
Про це свідчить щорічний рейтинг журналу Global Finance.

Коли йдеться про найбезпечніші банки світу, уявлення багатьох і досі автоматично веде до Швейцарії — країни банківської таємниці та «тихої гавані» для капіталу. Однак сучасна глобальна фінансова система дещо вийшла за межі цього стереотипу.
Глобальний банківський сектор наразі працює в умовах підвищеної невизначеності — економіки штормить через тарифну політику США, а жорстка конкуренція змушує фінансові установи переглядати свої стратегії та бізнес-моделі.

№ 1 — Кредитна установа для відбудови, KFW (Німеччина)

На першому місці опинився державний банк німецького уряду. Він є лідером серед банків, що сприяють економічному розвитку країни, а також Європи та світу.
За даними українського Мінфіну, сфера діяльності KfW — це підтримка малого та середнього бізнесу, будівництво та енергозбереження, охорона навколишнього середовища, фінансування соціальної інфраструктури (водопостачання, енергопостачання, освіта, охорона здоров’я), експортне та проєктне фінансування тощо.
  • № 2 — Zuercher Kantonalbank (Швейцарія)
  • № 3 — BNG Bank (Нідерланди)
  • № 4 — Landwirtschaftliche Rentenbank (Німеччина)
  • № 5 — L-Bank (Німеччина)
  • № 6 — Nederlandse Waterschapsbank (Нідерланди)
  • № 7 — Kommunalbanken (Норвегія)
  • № 8 — Basler Kantonalbank (Швейцарія)
  • № 9 — NRW. BANK (Німеччина)
  • № 10 — Swedish Export Credit Corporation (Швеція)
За матеріалами:
Телеканал 24
