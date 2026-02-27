iPhone і iPad отримали схвалення НАТО: що це означає Сьогодні 18:22 — Фондовий ринок

iPhone і iPad отримали схвалення НАТО: що це означає

iPhone та iPad від Apple стали першими (і єдиними) споживчими пристроями, які отримали зелене світло від альянсу НАТО.

Що це означає

iPhone та iPad з iOS 26 та iPadOS 26 не потребують спеціального програмного забезпечення чи налаштувань для використання з секретною інформацією до рівня «NATO Restricted» (обмежений доступ НАТО).

Читайте також У мережу злили рендери бюджетного iPhone 17e (характеристики)

НАТО — це Організація Північноатлантичного договору, міжурядовий військовий альянс 32 країн, включаючи США. Зараз пристрої Apple відповідають вимогам щодо забезпечення інформаційної безпеки, що є урядовою сертифікацією, якої, за даними гіганта з Купертіно, не має жоден інший мобільний пристрій.

Це ґрунтується на попередніх дозволах, отриманих Apple від Німеччини на обробку секретних урядових даних за допомогою вбудованих функцій безпеки iOS/iPadOS. Федеральне відомство з інформаційної безпеки Німеччини (BSI) також провело «вичерпні технічні оцінки, комплексні випробування та глибокий аналіз безпеки», щоб переконатися, що функції безпеки, вбудовані в iPhone та iPad, відповідають вимогам країн НАТО.

Думка експерта

Представниця BSI Клаудія Платтнер сказала: Безпечна цифрова трансформація може бути успішною лише в тому випадку, якщо інформаційна безпека враховується з самого початку розробки мобільних продуктів. На основі ретельного аудиту BSI безпеки платформ iOS та iPadOS і пристроїв для використання в секретних інформаційних середовищах Німеччини, ми раді підтвердити відповідність вимогам НАТО щодо забезпечення безпеки.

Читайте також Apple спростила перенесення даних з iPhone на Android

Затвердження внесло iOS 26 та iPadOS 26 до Каталогу продуктів інформаційної безпеки НАТО, що робить їх придатними для забезпечення «безпечного доступу до даних пошти, календаря та контактів за допомогою додатків, створених для iPhone та iPad».

iPhone від Apple вважається одним з найбезпечніших смартфонів на ринку, з потужним шифруванням, біометричною аутентифікацією Face ID, яка працює для платежів, Secure Enclave та Memory Integrity Enforcement.

Читайте також Apple встановила рекорд продажів iPhone

Apple впровадила такі функції для користувачів, як захист від крадіжки пристрою, що додає ще один рівень безпеки у разі втрати або крадіжки iPhone, та режим блокування, що забезпечує захист користувачів, які стали жертвами кібератаки. Нещодавно випущене оновлення iOS 26.3 впроваджує нову функцію конфіденційності, яка не дозволяє операторам телекомунікаційних послуг дізнатися ваше точне місцезнаходження.

itechua За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.