Як купити товар в розсрочку: що пропонують банки
Розстрочка надає можливість придбати необхідні товари без значного одноразового фінансового навантаження. Вони допомагають раціонально розподілити витрати в часі та зробити покупку доступнішою.
Finance.ua вивчив пропозиції різних банків і підібрав декілька безкоштовних розстрочок.
àбанк «Плати частинами»
Максимальна сума розстрочки за сервісом «Плати частинами» від àбанк може становити до 200 тис. грн. Ліміт розраховується індивідуально для кожного клієнта, що дозволяє враховувати його реальну фінансову спроможність.
monobank «Покупка частинами»
Оформити її можна у магазинах-партнерах monobank, розбивши суму платежу на кілька частин — від 3 до 25. Кількість платежів визначає магазин-партнер банку.
Є можливість дострокового погашення розстрочки. Водночас жодних додаткових комісій клієнт платити не буде.
Сенс Банк «Легка розстрочка»
Оформити її можливо під час придбання товарів у мережах магазинів-партнерів Сенс Банк на термін до 24 місяців під 0,01% річних.
Другий варіант — «Миттєва розстрочка», можливість перевести в розстрочку будь-яку покупку на суму від 500 грн.
ПУМБ «Сплачуйте частинами»
Розстрочка «Сплачуйте частинами» від ПУМБ дуже нагадує за своїми умовами «Покупку частями» від monobank. ЇЇ пропонують оформити у магазинах-партнерах ПУМБ. Сума кредиту становить від 500 до 300 тис. грн, а термін — від 3 до 24 місяців.
Деталі про умови розсрочок читайте в нашій статті: Огляд розстрочок у 2026: що пропонують банки.
Поділитися новиною
Також за темою
Як купити товар в розсрочку: що пропонують банки
Польський держбанк вийде на ринок України: Рада ратифікувала угоду
Apple почне випускати Mac Mini в Техасі
«Укрпошта Банк»: Смілянський розповів, коли зможуть запустити нову фінустанову
6 основних моделей телефонів, які варто купувати вживаними
Які популярні Android-додатки більше не актуальні