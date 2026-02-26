Як купити товар в розсрочку: що пропонують банки Сьогодні 15:33 — Фондовий ринок

Як купити товар в розсрочку

Розстрочка надає можливість придбати необхідні товари без значного одноразового фінансового навантаження. Вони допомагають раціонально розподілити витрати в часі та зробити покупку доступнішою.

Finance.ua вивчив пропозиції різних банків і підібрав декілька безкоштовних розстрочок.

àбанк «Плати частинами»

становити до 200 тис. грн. Ліміт розраховується індивідуально для кожного клієнта, що дозволяє враховувати його реальну фінансову спроможність. Максимальна сума розстрочки за сервісом « Плати частинами » від àбанк можеЛіміт розраховується індивідуально для кожного клієнта, що дозволяє враховувати його реальну фінансову спроможність.

monobank «Покупка частинами»

частин — від 3 до 25. Кількість платежів визначає магазин-партнер банку. Оформити її можна у магазинах-партнерах monobank , розбивши суму платежу на кількаКількість платежів визначає магазин-партнер банку.

Є можливість дострокового погашення розстрочки. Водночас жодних додаткових комісій клієнт платити не буде.

Сенс Банк «Легка розстрочка»

Оформити її можливо під час придбання товарів у мережах магазинів-партнерів Сенс Банк на термін до 24 місяців під 0,01% річних.

Другий варіант — «Миттєва розстрочка», можливість перевести в розстрочку будь-яку покупку на суму від 500 грн.

ПУМБ «Сплачуйте частинами»

від 500 до 300 тис. грн, а термін — від 3 до 24 місяців. Розстрочка «Сплачуйте частинами» від ПУМБ дуже нагадує за своїми умовами «Покупку частями» від monobank. ЇЇ пропонують оформити у магазинах-партнерах ПУМБ. Сума кредиту становить

