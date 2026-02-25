0 800 307 555
Які популярні Android-додатки більше не актуальні

Популярні Android-додатки, які раніше вважалися обов’язковими для встановлення, сьогодні стали абсолютно непотрібними.
Сучасні версії Android отримали безліч вбудованих функцій, тому окремі програми лише перевантажують систему, витрачають заряд батареї та показують рекламу.
Про це пише MakeUseOf, яке назвало чотири типи додатків, від яких у 2026 році можна сміливо відмовитися.

Редагування фотографій

Ще недавно сторонні фоторедактори вважалися обов’язковими для Android-пристроїв: вбудовані інструменти в галереї дозволяли тільки обрізати знімок, повернути його або накласти простий фільтр.
Тепер все інакше. У Google Photos доступний повноцінний набір функцій: налаштування кольору і освітлення, розмиття фону, додавання тексту та інші інструменти. До того ж є можливості ШІ — видалення зайвих об’єктів, коригування композиції і навіть заміна фону.
Читайте також

Відеоплеєри

Раніше користувачі часто встановлювали окремі відеоплеєри, щоб відтворювати рідкісні формати або отримати розширені налаштування. Але зараз більшість смартфонів без проблем відтворюють популярні формати «з коробки», а вбудовані рішення працюють стабільно і без зайвої реклами.

QR-сканери

Колись вони дійсно були необхідні: стандартна камера Android не вміла розпізнавати QR-коди. Сьогодні практично всі сучасні смартфони автоматично визначають код прямо в додатку камери, без завантаження стороннього софту.

Прискорювачі та «оптимізатори»

Ці додатки обіцяють звільнити оперативну пам’ять, продовжити час роботи батареї і «розганяти» смартфон. На практиці сучасні версії ОС Android самостійно керують ресурсами — система автоматично закриває фонові процеси і розподіляє навантаження.

Висновки

Чим менше зайвих додатків встановлено на смартфоні, тим вища безпека і продуктивність. У 2026 році багато функцій, заради яких раніше доводилося шукати програми в Play Market, вже давно стали частиною самої системи.
До речі, українські мобільні оператори анонсували підвищення вартості тарифних планів. Про це ми детально пишемо тут.
За матеріалами:
Finance.ua
Смартфони
