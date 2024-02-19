Які телефони у 2023 році купували найчастіше: рейтинг (інфографіка) — Finance.ua
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Які телефони у 2023 році купували найчастіше: рейтинг (інфографіка)

Технології&Авто
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Які телефони у 2023 році купували найчастіше: рейтинг (інфографіка)
Які телефони у 2023 році купували найчастіше: рейтинг (інфографіка)
У 2023 році рейтинг найбільш продаваних телефонів у світі поділили між собою Apple та Samsung.
Про це повідомляють дослідники компанії Canalys.
Спеціалісти підрахували, що найчастіше у минулому році користувачі купували iPhone 14 Pro Max. Поставки цієї моделі склали 34 млн одиниць до кінця 2023 року. Першу сходинку рейтингу також зайняли смартфони від компанії Apple: iPhone 15 Pro Max, iPhone 14, iPhone 14 Pro і iPhone 13.
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На шостому місці опинився телефон Samsung Galaxy A14 4G з результатом в 19 млн одиниць, продемонструвавши непохитну привабливість доступних смартфонів. Восьме і дев’яте дісталися ще двом бюджетним моделям південнокорейської компанії. Це підкреслює значення доступних пристроїв на глобальному ринку.
Які телефони у 2023 році купували найчастіше: рейтинг (інфографіка)
У звіті зазначається, що в останні кілька років світовий ринок смартфонів демонструє спад. Цей тренд багато в чому пов’язаний з розширенням ринку б/у смартфонів. Замість покупки нового середньобюджетного пристрою більшість користувачів віддають перевагу старому флагману.
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Новий айфон від компанії Apple, як завжди, покажуть восени. З чуток, на відміну від iPhone 15, в новому поколінні зміниться має майже все, від розмірів екрану до появи штучного інтелекту. Раніше iPhone 16 з новим блоком камер показали в різних кольорах.
А в січні відбулася довгоочікувана презентація нової флагманської серії Samsung Galaxy S24. Він оснащений інструментами штучного інтелекту, які засновані на технології Gemini від Google. Також компанія значно покращила дисплей, акумулятор і пам’ять.
За матеріалами:
УНІАН
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