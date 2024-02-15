В старих смартфонах Samsung скоро з’явиться штучний інтелект: список девайсів — Finance.ua
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В старих смартфонах Samsung скоро з’явиться штучний інтелект: список девайсів

Фондовий ринок
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Нещодавно Samsung представила свої перші смартфони зі штучним інтелектом — Galaxy S24, S24 + і S24 Ultra. При цьому виробник пообіцяв, що скористатися деякими ШІ-фішками зможуть і власники більш старих пристроїв.
Як тепер стало відомо, це станеться зовсім скоро. Оновлення One UI 6.1 для власників серії Galaxy S23 очікується вже в наступному місяці. Також на оновлення можуть розраховувати власники S23 fe, Galaxy Z Fold 5, Z Flip 5, а також планшетів лінійки Galaxy Tab S9.
Зазначається, що деякі ШІ-функції залишаться тільки на нових флагманах Samsung, оскільки в S24 використовуються найактуальніші на цей момент процесори: Exynos 2400 і Snapdragon 8 Gen, а функціонал Galaxy AI сильно залежить від процесора. Але як мінімум старі девайси можуть розрахувати на:
  • голосовий перекладач, який активується під час телефонних дзвінків і перекладає мовлення в режимі реального часу;
  • виділення об'єктів на фото в соцмережі або відео і розумний пошук по ним в інтернеті;
  • сервіс з автоматичного створення заміток і редагування фото;
  • покращення для додатків камери та помічника камери.
У 2024 році все більше брендів впроваджують функції штучного інтелекту в свої смартфони. Вони мають на меті продовжити термін служби батареї, а також «прокачають» голосових помічників, зробивши їх ще розумнішими. На цей момент ШІ-функції є в самих топових смартфонах Google, Samsung і OnePlus.
А поки Android-виробники додають ШІ-фішки в свої девайси, на iPhone вони з’являться тільки цієї осені з виходом iOS 18. При цьому передбачається, що велика частина нових «фішок» буде задіяна ексклюзивно в iPhone 16, а попередні моделі отримають тільки деякі з нових можливостей.
За матеріалами:
УНІАН
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