Інвестиції в курорт «Захар Беркут»: що змінять Сьогодні 18:34 — Фондовий ринок

Інвестиції в курорт «Захар Беркут»: що змінять

Гірськолижний курорт Захар Беркут 2 березня 2026 року завершить роботу у нинішньому форматі.

Про це повідомила пресслужба GORO Development, яка розпочинає модернізацію обʼєкта в межах першої черги майбутнього курорту GORO Mountain Resort.

Про що йдеться

Йдеться про повну заміну чинного підйомника на першу в Україні гондольну канатну дорогу. Рішення про завершення сезону, за даними компанії, було ухвалене так, щоб максимально продовжити доступ до курорту для відвідувачів.

Що зміниться

Нова гондольна канатна дорога матиме довжину 2,8 км і пропускну здатність до 2800 осіб на годину. Час підйому на вершину скоротиться до приблизно дев’яти хвилин. Інфраструктура працюватиме у всесезонному режимі: взимку — для лижників і сноубордистів, влітку — для хайкінгу, оглядових маршрутів та велосипедистів.

Строки

Інвестиції у новий гондольний підйомник становлять близько 20 млн євро. Загальний бюджет інфраструктури першої черги перевищує 100 млн євро, уточнили у компанії.

