Карпати у міжсезоння: найцікавіші локації та ціни на відпочинок — Finance.ua

Карпати у міжсезоння: найцікавіші локації та ціни на відпочинок Сьогодні 17:02 — Особисті фінанси

Карпати у міжсезоння: найцікавіші локації та ціни на відпочинок, tut-cikavo.com

Літо 2023 року у Карпатах було дуже багатолюдним. Попереду — міжсезоння. Осінь у Карпатах, як правило, не багатолюдна. І ось це якраз не мінус, а більше — величезний плюс та один з аргументів, чому варто розглянути осінь для поїздки у невелику подорож на відпочинок у Карпатах.

Відпочинок під час війни

Важливість відпочинку та зміни обстановки у нинішніх реаліях складно переоцінити. Тіло і психіка вимагають зміни обстановки, відпочинку та порятунку від стресу. Що там говорити, навіть просто гарненько виспатися — це вже аргумент, щоб змінити обстановку хоча б на кілька днів.

До того ж Карпати — один із найтихіших та найбезпечніших регіонів зараз. Основними туристами цього року стали жінки із дітьми. Також це військові, їхні сім'ї та ВПО з окупованих регіонів, які приїжджають сюди на реабілітацію.

Ціни на житло у Карпатах восени

Наприклад, якщо розглядати відпочинок у Поляниці у міжсезоння, відштовхуватися можна від таких цін на житло:

Котедж «Добра Оселя» — для відпочинку гостям надається двоповерховий котедж на 8−10 осіб (чотири сучасні номери). Для гостей є сауна на 10 осіб з кімнатою відпочинку та кадкою для обливання, а також оздоровчий чан. Вартість у жовтні - 4000 гривень за добу за весь котедж.

за весь котедж. Гостьовий будинок «МД» — двоповерховий дерев’яний будинок на 15 місць. Кожен поверх має окремий вхід зовні. Поруч ліс. Вартість у вересні-жовтні - 6000 гривень за весь будинок чи 3000 гривень за поверх.

Садиба «Вікторія» — триповерховий будинок на 8 номерів (22 місця). Двоповерховий котедж на 7 місць. Двоповерховий котедж на 12 місць. Категорії номерів: двомісний номер, тримісний номер. Вартість у вересні-жовтні - від 500 гривень за номер чи 4000 гривень за котедж.

Готель «Шепіт лісу» — триповерховий готель на 20 номерів (45 місць). Відмінний вигляд, власна стоянка та затишна атмосфера. Вартість номеру класу «стандарт» — 1200 гривень, «Делюкс» — 1400 гривень.

«Делюкс» — Гостьовий будинок «Гірська Казка» — триповерховий будинок на 6 номерів (16−20 місць). Затишна територія, сауна на 6−10 осіб із кімнатою відпочинку та бочкою для обливання. Вартість великого двомісного номера — від 1200 гривень.

Як бачимо, ціни в осінній період набагато нижчі, ніж зимові. Те саме з цінами на всі додаткові послуги та харчування.

Велика Карпатська Гойдалка

Виїжджаючи з Микуличина у бік Татарова, можна повернути ліворуч у бік присілка Поленіно та знайти на карті Велику Карпатську Гойдалку. Машину доведеться залишити на невеликій стоянці перед мостом через ущелину. До нього ми ще повернемося трохи згодом. Далі - пішки на гору.

Ті, хто не дуже любить піші походи горами, можуть легко знайти місцеве «Карпатське таксі», яке на різних модифікаціях вітчизняного та зарубіжного автопрому довезе вас із вітерцем нагору.

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Чемегівський каньйон

Повертаємося назад. При переході через ущелину назад по містку, повертаємо ліворуч і легко знаходимо спуск у каньйон. Це каньйон на річці Прутець-Чемегівський. Одне з найкрасивіших місць, які нам довелося побачити за кілька поїздок до Карпат.

Наразі ця локація вже позначена на Google Maps як «Чемегівський каньйон». Але на момент нашого перебування з родиною там у 2021 році вона не була позначена ні на картах, ні в одному туристичному сайті-каталозі.

Великий обвал

Потім, тут же, неподалік, можна поїхати подивитись Великий обвал, який утворився на схилі гори в червні 2020 року внаслідок сходу великого селевого потоку і довго пошкоджував та блокував дорогу, що проходить унизу. Він знаходиться на виїзді з Микуличина у бік Яремче.

Величезні валуни ніби зависли високо на схилі гори. Цей обвал зараз живий, і періодично відбуваються невеликі обсипання. Грунт досить «рідкий» і піщаний, тому він періодично сиплеться. Іноді там падають смереки та буки, що ростуть зверху. Місце однозначно справляє сильне враження і точно варто його відвідати.

Але треба бути постійно напоготові і не втрачати пильності, особливо в часи дощів або після них.

Всі ці три дивовижні локації можна легко відвідати за один день, навіть не маючи автомобіля у розпорядженні. Але який же відпочинок у Татарові, Яремчі, Ворохті, Микуличині, Яблуниці чи Верховині без відвідування Буковеля (Поляниці)?

Буковель

Хто їздив сюди взимку автомобілем, знає, що це те ще випробування. Нескінченні затори і переповнені автостоянки відбивають весь настрій і бажання до розваг. І ось тут — міжсезоння також беззаперечно виграє. Легко та вільно доїжджаємо до будь-яких стоянок. Але нам потрібно до витягу 2R.

Родельбан

Проїжджаючи вгору на підйомнику, зверніть увагу на цілу трасу в деревах, що називається Родельбан. Це рейкова траса до верху підйомників, куди ви їдете на маленькій тачці. Шлях догори рівний і прямий, і вас тягне трос. А потім — спуск вниз на цих візках, але вже з великою швидкістю і по закрученій між деревами трасі під дією сили тяжіння!

У цьому плані курорту Буковель конкуренцію становитиме, мабуть, лише Львів. Різних незвичайних та цікавих ресторанів, тематичних кафе та колиски — на будь-який смак та гаманець. Ну, а після такого чудового екстремально-весело-смачного проведення часу шикарна та звивиста гірська дорога із чудовими краєвидами за вікном приведе вас прямо до вашого котеджу чи готелю.

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