Скільки коштує подорож у Карпати на Різдво та Новий рік

Карпати залишаються топнапрямком для святкування Різдва та Нового року. Але знайти вільний номер у Буковелі чи Яремче зараз — завдання із зірочкою, а ціни «кусаються».

Finance.ua порахував, у яку суму обійдеться святкування Нового року та Різдва у різних форматах. Про пишемо у статті:

Житло

Готелі рівня 3−4 зірки пропонують новорічні пакети (мінімум 3−4 ночі). Ціна за номер стартує від 4 тис. грн/доба, у Буковелі — від 8 тис. грн/доба.

На околицях (Татарів, Яблуниця) є доступні стандартні номери від 3 тис. гривень.

Приватні садиби в Яремче, Ворохті чи Верховині дешевші — від 1 500 грн/доба. Але бюджетні варіанти бронювати треба завчасно.

У вартість проживання зазвичай включені лише сніданки.

Харчування

Харчування (обід і вечеря) у Буковелі коштуватиме від 1 200 грн на добу для однієї особи. Святкова вечеря в ресторані у новорічну ніч коштуватиме ще кілька тисяч гривень.

Витрати на проїзд залежать від того, на якому транспорті та звідки ви будете їхати. Найдешевше їхати залізницею. Квитки з Києва до Татарова (найближча зупинка до Буковеля) коштують від 244 грн за місце у плацкарті. Однак вполювати їх на сайті «Укрзалізниці» — ще те завдання.

До додаткових витрат входять скі-паси, чани, обіди, сувеніри тощо. Тут усе дуже індивідуально та залежить від ваших уподобань і бюджету. Якщо ви плануєте кататися на лижах у новорічний сезон, це коштуватиме 4 600 грн за два дні. Окремо доведеться сплатити за оренду гірськолижного спорядження — ще мінімум 1 500 грн на особу.

Загалом відпочинок у Карпатах коштуватиме від 20 тис. грн з людини за 4−5 днів. Вартість орієнтовна і залежить від того, де ви збираєтесь зупинитись, наскільки завчасно бронюєте житло, на чому добираєтесь та чи будете кататися на лижах. Звісно, відпочинок у Буковелі коштуватиме дорожче.

Де дешевше

Щоб зекономити, розгляньте менш популярні локації — Сколе, Славське або Закарпаття. Там ціни на житло нижчі на 30−40%, ніж у Буковелі.

Відстежуйте квитки на потяг щодня — люди часто здають їх в останній момент. Щодо житла — дзвоніть у готелі напряму, іноді бронь скасовується і вона не встигає з’явитися на Booking.

