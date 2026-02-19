Google розробляє технологію розблокування обличчя для сімейства Pixel 11 Сьогодні 02:30 — Технології&Авто

Pixel 11 може отримати одну з найпомітніших біометричних інновацій останніх років

Компанія Google, за даними інсайдерів, працює над покращеною технологією розблокування за обличчям для майбутньої лінійки Google Pixel 11 та нових Chromebook. Проєкт нібито має внутрішню назву Project Toscana і може стати одним із ключових оновлень наступного покоління пристроїв.

Без додаткових датчиків, але з новими можливостями

За словами джерел, які тестували систему, нова технологія працює без будь-яких помітних додаткових сенсорів на корпусі смартфона. Тобто зовні Pixel 11 виглядатиме майже так само, як і попередник, але функціонально отримає суттєве покращення.

Головна інтрига полягає в тому, чи використовує Google інфрачервону (IR) систему, подібну до тієї, що застосовується в Apple Face ID на iPhone. Якщо так, то відповідні сенсори можуть бути приховані під дисплеєм без вирізів або окремих модулів. До речі, за чутками, сама Apple також планує інтегрувати інфрачервоні компоненти під екран у майбутніх iPhone 18 Pro та iPhone 18 Pro Max.

Розблокування працюватиме навіть у темряві

Однією з головних переваг нової системи має стати стабільна робота за слабкого освітлення. Якщо нинішні версії розпізнавання облич у смартфонах часто покладаються переважно на звичайну камеру, то IR-технологія дозволяє зчитувати глибину обличчя навіть у повній темряві.

Інсайдери стверджують, що швидкість роботи нової системи Google можна порівняти зі швидкістю Face ID на iPhone. Якщо це підтвердиться, Pixel 11 може отримати один із найшвидших і найзручніших способів біометричної автентифікації на Android.

Альтернатива відбитку пальця

На відміну від iPhone, смартфони Pixel традиційно оснащуються також сканером відбитків пальців. Проте наявність повноцінного 3D-розпізнавання обличчя стане важливою альтернативою особливо в умовах, коли користувачеві незручно торкатися екрана або коли руки зайняті.

Крім того, Google, за повідомленнями, тестує аналогічну технологію й для Chromebook. Це може означати, що компанія прагне уніфікувати біометричну екосистему, щоб користувачі могли швидко та безпечно входити в систему незалежно від типу пристрою.

Що це означає для ринку

Якщо Project Toscana справді базується на інфрачервоному скануванні з прихованими сенсорами, це стане серйозним кроком уперед для Android-пристроїв. Адже досі саме Apple вважалася лідером у сфері безпечного розпізнавання облич.

Офіційних підтверджень від Google поки що немає. Але якщо чутки виправдаються, Pixel 11 може отримати одну з найпомітніших біометричних інновацій останніх років без зміни дизайну, але з відчутним приростом зручності та безпеки.

Portaltele За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.