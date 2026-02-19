Конкурент Gemini та Chat GPT. Anthropic презентувала Claude Sonnet 4.6
Компанія Anthropic оголосила про запуск нової версії ШІ-моделі Claude Sonnet 4.6. Вона отримала значні поліпшення в програмуванні, плануванні завдань, аналізі даних і роботі з ПЗ.
Модель вже використовується за замовчуванням у Claude і Claude Cowork, а вартість роботи з нею залишилася на рівні попередньої версії Sonnet 4.5 — від $3 до $15 за мільйон токенів.
Sonnet 4.6 отримала контекстне вікно до 1 млн токенів (у бета-режимі). За словами розробників, це дозволяє обробляти великі кодові бази, довгі контракти та набори дослідницьких матеріалів в одному запиті.
Anthropic зазначає, що розробники з раннім доступом частіше вибирали Sonnet 4.6 порівняно з попередньою версією, а в ряді завдань — навіть замість більш потужної моделі Opus 4.5.
Покращення в коді та бізнес-завданнях
Нова версія демонструє вищу точність виконання інструкцій і меншу кількість «галюцинацій». Крім того, розробники зуміли досягти та більш стабільного виконання багатокрокових завдань.
Модель також помітно просунулася в навичках «використання комп’ютера». Вона здатна взаємодіяти з інтерфейсами програм, так само як людина — через віртуальні кліки та введення тексту, що спрощує автоматизацію складних робочих процесів.
У тестах і ранніх впровадженнях Sonnet 4.6 показала зростання ефективності при аналізі документів, створенні інтерфейсів і фінансових розрахунках. Також помітний прогрес при управлінні агентними завданнями.
За даними компанії, модель наблизилася до рівня інтелектуальних можливостей Opus-класу при більш доступній вартості. Це робить її практичною для ширшого спектра корпоративних завдань і розробників.
Anthropic також заявила, що Sonnet 4.6 пройшла розширені перевірки безпеки. За їх результатами рішення демонструє рівень надійності, порівнянний або вищий, ніж у попередніх моделей компанії.
Поділитися новиною
Також за темою
Конкурент Gemini та Chat GPT. Anthropic презентувала Claude Sonnet 4.6
Messenger.com закривають, з квітня 2026 року доступ буде лише через Facebook
Розроблено прототип гібридного двигуна
У Ford попередили про подорожчання авто через дефіцит комп’ютерної пам’яті
У яких регіонах України найбільше купували автівки на початку року (інфографіка)
Обмеження чи позбавлення прав: у МВС пояснили, в чому різниця