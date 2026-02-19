Конкурент Gemini та Chat GPT. Anthropic презентувала Claude Sonnet 4.6 19.02.2026, 01:22 — Технології&Авто

Модель стала базовою в Claude та отримала значні поліпшення в кодуванні та роботі з документами

Компанія Anthropic оголосила про запуск нової версії ШІ-моделі Claude Sonnet 4.6. Вона отримала значні поліпшення в програмуванні, плануванні завдань, аналізі даних і роботі з ПЗ.

Модель вже використовується за замовчуванням у Claude і Claude Cowork, а вартість роботи з нею залишилася на рівні попередньої версії Sonnet 4.5 — від $3 до $15 за мільйон токенів.

Порівняння Claude Sonnet 4.6 з провідними AI-моделями за ключовими бенчмарками

Sonnet 4.6 отримала контекстне вікно до 1 млн токенів (у бета-режимі). За словами розробників, це дозволяє обробляти великі кодові бази, довгі контракти та набори дослідницьких матеріалів в одному запиті.

Anthropic зазначає, що розробники з раннім доступом частіше вибирали Sonnet 4.6 порівняно з попередньою версією, а в ряді завдань — навіть замість більш потужної моделі Opus 4.5.

Покращення в коді та бізнес-завданнях

Нова версія демонструє вищу точність виконання інструкцій і меншу кількість «галюцинацій». Крім того, розробники зуміли досягти та більш стабільного виконання багатокрокових завдань.

Модель також помітно просунулася в навичках «використання комп’ютера». Вона здатна взаємодіяти з інтерфейсами програм, так само як людина — через віртуальні кліки та введення тексту, що спрощує автоматизацію складних робочих процесів.

У тестах і ранніх впровадженнях Sonnet 4.6 показала зростання ефективності при аналізі документів, створенні інтерфейсів і фінансових розрахунках. Також помітний прогрес при управлінні агентними завданнями.

За даними компанії, модель наблизилася до рівня інтелектуальних можливостей Opus-класу при більш доступній вартості. Це робить її практичною для ширшого спектра корпоративних завдань і розробників.

Anthropic також заявила, що Sonnet 4.6 пройшла розширені перевірки безпеки. За їх результатами рішення демонструє рівень надійності, порівнянний або вищий, ніж у попередніх моделей компанії.

incrypted За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.