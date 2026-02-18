0 800 307 555
У Ford попередили про подорожчання авто через дефіцит комп’ютерної пам’яті

Дефіцит мікросхем пам’яті вже тисне на собівартість виробництва і може призвести до зростання цін на автомобілі
Світовий бум штучного інтелекту починає бити по автомобільній галузі. Дефіцит мікросхем пам’яті вже тисне на собівартість виробництва і може призвести до зростання цін на автомобілі.
Про це заявила фінансова директорка Ford Motor Company Шеррі Хаус під час саміту Wolfe Research у Нью-Йорку, присвяченого автотехнологіям і напівпровідникам, повідомляє The Drive.
За словами Хаус, компанія наразі контролює постачання та має достатні запаси, однак закупівельні ціни на пам’ять уже зростають.

Причини зростання цін на пам’ять

Ключова причина — зміна виробничих пріоритетів трьох найбільших виробників пам’яті, таких як Samsung Electronics, SK hynix та Micron Technology. Компанії переорієнтовують потужності на випуск чипів для дата-центрів штучного інтелекту.
У результаті обсяги NAND і DRAM для інших галузей, зокрема автомобільної, скоротилися. Ситуацію також ускладнило рішення Micron закрити бренд Crucial, який працював на роздрібному ринку, аби звільнити ресурси для великих хмарних клієнтів — серед них Amazon, Google, Microsoft та OpenAI.
Парадоксально, але ще у 2023 році Micron зазначала, що середньостатистичний автомобіль уже використовує близько 90 ГБ пам’яті в різних електронних модулях, а до 2026 року цей показник мав потроїтися. Зростання кількості систем допомоги водієві, мультимедійних комплексів і програмного забезпечення перетворює сучасні авто на потужні обчислювальні платформи — і робить їх дедалі залежнішими від постачання пам’яті.
Аналітики Counterpoint Research вже фіксують ознаки «панічних закупівель» чипів у автосекторі. За словами представника компанії МС Хванга, виробники намагаються сформувати запаси на тлі побоювань подальшого загострення дефіциту.
Якщо тенденція збережеться, споживачам доведеться готуватися до нового витка подорожчання автомобілів — через конкуренцію з індустрією штучного інтелекту.
За матеріалами:
Корреспондент.net
