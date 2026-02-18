Обмеження чи позбавлення прав: у МВС пояснили, в чому різниця Сьогодні 17:20 — Особисті фінанси

У практиці застосування законодавства у сфері безпеки дорожнього руху водії часто плутають два різні правові механізми — обмеження у праві керування транспортними засобами та позбавлення права керування. Хоча обидва передбачають заборону керувати автомобілем, їх підстави, порядок застосування та правові наслідки суттєво відрізняються.

Головний сервісний центр МВС пояснив , як саме працюють ці механізми та в яких випадках вони застосовуються.

Обмеження у праві керування

Обмеження у праві керування — це тимчасова заборона керувати транспортними засобами, яка не пов’язана безпосередньо з порушеннями правил дорожнього руху. Вона застосовується у разі невиконання юридичних зобов’язань.

Найпоширеніша підстава — постанова державного або приватного виконавця в межах виконавчого провадження відповідно до Закону України «Про виконавче провадження».

Приклад

Якщо особа систематично не сплачує аліменти, виконавець може відкрити провадження та винести постанову про тимчасове обмеження у праві керування транспортними засобами до повного погашення заборгованості.

У такому випадку:

посвідчення водія не вилучається;

після виконання зобов’язань обмеження скасовується;

повторно складати іспити або отримувати нове посвідчення не потрібно.

Відомості про обмеження вносяться до державних реєстрів. Керування транспортом у цей період вважається правопорушенням.

Позбавлення права керування

Позбавлення права керування — це адміністративне стягнення, яке застосовується виключно за рішенням суду за порушення законодавства у сфері безпеки дорожнього руху.

Приклад

Якщо водій керував автомобілем у стані алкогольного сп’яніння, суд може визнати його винним і позбавити права керування на визначений строк, наприклад на один рік.

У такому разі:

посвідчення водія вилучається;

після завершення строку його повертають у встановленому законодавством порядку;

у передбачених випадках може знадобитися повторне складання теоретичного або практичного іспиту.

В обох випадках керування транспортним засобом у період дії обмеження або позбавлення є правопорушенням, hsc.gov.ua

