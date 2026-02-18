Обмеження чи позбавлення прав: у МВС пояснили, в чому різниця
У практиці застосування законодавства у сфері безпеки дорожнього руху водії часто плутають два різні правові механізми — обмеження у праві керування транспортними засобами та позбавлення права керування. Хоча обидва передбачають заборону керувати автомобілем, їх підстави, порядок застосування та правові наслідки суттєво відрізняються.
Головний сервісний центр МВС пояснив, як саме працюють ці механізми та в яких випадках вони застосовуються.
Обмеження у праві керування
Обмеження у праві керування — це тимчасова заборона керувати транспортними засобами, яка не пов’язана безпосередньо з порушеннями правил дорожнього руху. Вона застосовується у разі невиконання юридичних зобов’язань.
Найпоширеніша підстава — постанова державного або приватного виконавця в межах виконавчого провадження відповідно до Закону України «Про виконавче провадження».
Приклад
Якщо особа систематично не сплачує аліменти, виконавець може відкрити провадження та винести постанову про тимчасове обмеження у праві керування транспортними засобами до повного погашення заборгованості.
У такому випадку:
- посвідчення водія не вилучається;
- після виконання зобов’язань обмеження скасовується;
- повторно складати іспити або отримувати нове посвідчення не потрібно.
Відомості про обмеження вносяться до державних реєстрів. Керування транспортом у цей період вважається правопорушенням.
Позбавлення права керування
Позбавлення права керування — це адміністративне стягнення, яке застосовується виключно за рішенням суду за порушення законодавства у сфері безпеки дорожнього руху.
Приклад
Якщо водій керував автомобілем у стані алкогольного сп’яніння, суд може визнати його винним і позбавити права керування на визначений строк, наприклад на один рік.
У такому разі:
- посвідчення водія вилучається;
- після завершення строку його повертають у встановленому законодавством порядку;
- у передбачених випадках може знадобитися повторне складання теоретичного або практичного іспиту.
