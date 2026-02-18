Кійосакі прогнозує найбільший крах фондового ринку Сьогодні 18:27 — Особисті фінанси

Кійосакі прогнозує найбільший крах фондового ринку

У книзі «Пророцтво багатого тата», опублікованій у 2013 році, Роберт Кійосакі попереджав про найбільший крах фондового ринку в історії, який все ще наближається. Цей гігантський крах вже неминучий.

З його слів, «гарна новина полягає в тому, що ті, хто послухався попередження мого багатого тата та підготувався… майбутній крах зробить вас багатшими, ніж ви могли собі уявити. Для тих, хто не готовий, майбутній крах стане вашим найгіршим кошмаром».

«Я схвильований і не можу дочекатися майбутнього гігантського краху. У мене є справжнє золото, срібло, Ethereum та Bitcoin. Ніякого фальшивого золота, срібла чи Bitcoin. Я настільки оптимістично налаштований щодо Bitcoin, що купую все більше і більше, оскільки ціна Bitcoin падає. Чому? Завжди буде лише 21 мільйон Bitcoin, і майже 21 мільйон Bitcoin вже перебуває в обігу. Я купуватиму більше Bitcoin, оскільки люди панікують і продають їх перед майбутнім крахом. Цей майбутній крах може зробити вас багатшими, ніж ви могли собі уявити, якщо ви усвідомите, що крахи — найкращий час, щоб збагатитися. Крах ринку — це безцінні активи, що продаються. Нехай цей крах зробить вас багатшими», — написав він.

