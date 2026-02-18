0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Кійосакі прогнозує найбільший крах фондового ринку

Особисті фінанси
125
Кійосакі прогнозує найбільший крах фондового ринку
Кійосакі прогнозує найбільший крах фондового ринку
У книзі «Пророцтво багатого тата», опублікованій у 2013 році, Роберт Кійосакі попереджав про найбільший крах фондового ринку в історії, який все ще наближається. Цей гігантський крах вже неминучий.
Про це автор книги нагадує знову у Х.
З його слів, «гарна новина полягає в тому, що ті, хто послухався попередження мого багатого тата та підготувався… майбутній крах зробить вас багатшими, ніж ви могли собі уявити. Для тих, хто не готовий, майбутній крах стане вашим найгіршим кошмаром».
Кійосакі прогнозує найбільший крах фондового ринку
«Я схвильований і не можу дочекатися майбутнього гігантського краху. У мене є справжнє золото, срібло, Ethereum та Bitcoin. Ніякого фальшивого золота, срібла чи Bitcoin. Я настільки оптимістично налаштований щодо Bitcoin, що купую все більше і більше, оскільки ціна Bitcoin падає. Чому? Завжди буде лише 21 мільйон Bitcoin, і майже 21 мільйон Bitcoin вже перебуває в обігу. Я купуватиму більше Bitcoin, оскільки люди панікують і продають їх перед майбутнім крахом. Цей майбутній крах може зробити вас багатшими, ніж ви могли собі уявити, якщо ви усвідомите, що крахи — найкращий час, щоб збагатитися. Крах ринку — це безцінні активи, що продаються. Нехай цей крах зробить вас багатшими», — написав він.
За матеріалами:
Finance.ua
ГрошіЗолото
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems