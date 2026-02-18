0 800 307 555
У Польщі може змінитися система трудових договорів

Польща запровадить дистанційні перевірки роботодавців
Рада міністрів Польщі схвалила проєкт реформи Національної інспекції праці (PIP). Зміни спрямовані на боротьбу з використанням цивільно-правових договорів замість трудових та виконання зобов’язань у межах Національного плану відновлення. Законопроєкт уже передано на розгляд Сейму.
Про це пише InPoland.net.pl.
За даними Головного статистичного управління Польщі (GUS), наприкінці ІІ кварталу 2025 року майже 1,5 млн осіб працювали виключно за договорами доручення. Це найвищий показник за весь період спостережень.
Водночас польське законодавство визначає, що якщо робота виконується особисто, у визначений час і місці, під контролем роботодавця та за оплату, має укладатися саме трудовий договір, а не цивільно-правова угода.

Інспекція праці отримає нові повноваження

Проєкт реформи передбачає, що Національна інспекція праці зможе адміністративним рішенням визнавати фіктивні цивільно-правові або B2B-контракти трудовими договорами.
Роботодавець матиме право оскаржити таке рішення у суді з трудових спорів протягом 30 днів. Розгляд справи відбуватиметься у прискореному порядку. Крім того, передбачено можливість судового забезпечення, щоб на час оскарження до працівника застосовувалися норми трудового законодавства.

Дистанційні перевірки

Реформа вводить обмін даними між Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), НІП та Krajowa Administracja Skarbowa (KAS), а також можливість дистанційних перевірок.
Крім того, посилюється відповідальність за порушення трудових прав і запроваджується індивідуальне тлумачення норм трудового законодавства за зверненням роботодавця.
Нагадаємо, раніше Finance.ua писав, що в Польщі готуються до зміни правил працевлаштування іноземців. Якщо зміни ухвалять, уже з березня українці не зможуть працювати лише на підставі спеціальних пільгових норм — для легальної роботи знадобляться дозволи.
Старіння населення Польщі стає одним із головних чинників, що обмежують розвиток польського ринку праці та формують довгострокову потребу країни в іноземній робочій силі, зокрема з України. У зв’язку з цим скорочуються і пропозиції робочої сили у Польщі. Якщо у серпні 2022 року в економіці країни працювало 15,21 млн осіб, то у той же час у 2025 році — вже 15,04 млн.
