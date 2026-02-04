Українцям знадобляться дозволи на роботу в Польщі — що зміниться Сьогодні 14:05 — Особисті фінанси

Наразі в Польщі проживають 670 тис. економічно активних українців з PESEL

У Польщі готуються до зміни правил працевлаштування іноземців. Якщо зміни ухвалять, уже з березня українці не зможуть працювати лише на підставі спеціальних пільгових норм — для легальної роботи знадобляться дозволи.

Про це повідомляє inpoland.

Кінець спеціальних правил для українців

Після чотирьох років дії особливого законодавства польська влада планує перейти до єдиних правил для всіх іноземців. В уряді пояснюють: нова система має забезпечити рівні умови в сфері праці, соціальних виплат і медицини, а також зменшити навантаження на бюджет.

На рішення також вплинула позиція президента Кароля Навроцького, який публічно виступив проти привілейованого ставлення до громадян України.

Які документи знадобляться для роботи

З березня українцям для працевлаштування в Польщі будуть потрібні декларації про доручення роботи. Саме вони стануть підставою для легального працевлаштування замість нинішніх спрощених механізмів.

У разі ухвалення закону з 5 березня 2026 року запровадять трирічний перехідний період для українців, які вже легально проживають у Польщі на підставі інших дозволів.

Чому це важливо

У 2025 році громадяни України подали понад 455 тис. заяв на отримання посвідки на проживання. Понад 229 тис. справ досі не розглянуті, тому перехідні норми мають ключове значення для тих, хто чекає на рішення.

Читайте також Кому в Польщі мають доплачувати до 1000 злотих щомісяця

Наразі в Польщі проживають майже 1 млн українців із PESEL UKR, із них близько 670 тис. є економічно активними. Ще понад 460 тис. українців перебувають у країні на інших законних підставах.

Ризики для роботодавців і працівників

Експертка з легалізації працевлаштування іноземців у Grupa Progres Юлія Новіцька застерігає: порушення нових правил може дорого коштувати бізнесу. Незаконним вважається будь-яке відхилення від умов, зазначених у дозволі — інша посада, тип договору, розмір зарплати або робота без чинного дозволу.

Штрафи та санкції

За незаконне працевлаштування іноземця роботодавцю загрожує штраф від 3 000 до 50 000 злотих за кожного працівника. Якщо компанія отримає два штрафи протягом двох років, їй можуть повністю заборонити наймати іноземців.

Польські роботодавці, які працюють з українськими працівниками, вже зараз мають готуватися до нових правил, щоб уникнути фінансових втрат і кадрових ризиків.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.