Гнучкий графік роботи: як зріс запит серед кандидатів, та чи йдуть роботодавці «назустріч»
Потреби шукачів роботи в Україні продовжують змінюватися. Так, запит на дистанційну роботу та гнучкий графік став одним із найпоширеніших серед кандидатів у 2025 році.
Про це свідчать дані дослідження OLX Робота.
Як зріс попит на вакансії з гнучким графіком
Наприкінці 2025 року по всій Україні зафіксували зростання попиту на вакансії із гнучким графіком роботи. Кількість відгуків на такі оголошення у грудні 2025 року була на 13% більшою, ніж у грудні 2024 року.
Найпомітніше зростання попиту зафіксували на вакансії менеджера з роботи з клієнтами у сфері торгівлі. У грудні 2025 року пошукачі відгукувалися на такі пропозиції майже у сім разів частіше, ніж за аналогічний період роком раніше. Друге місце за динамікою посіла посада помічника кухаря, кількість відгуків зросла у п’ять разів.
Також зафіксовано стійку тенденцію зростання попиту на гнучкий графік у категоріях «Будівництво, облицювальні роботи» та «Виробництво, робітничі спеціальності». Зокрема, кількість відгуків зросла на такі посади:
- монтажник — на 169%;
- муляр — на 165%;
- штукатур — на 129%;
- плиточник — на 105%;
- складальник — на 97%;
- електрик — на 42%.
Крім того, на 91% зріс попит на вакансії з гнучким графіком у категорії «Початок кар’єри», де розміщують пропозиції для студентів і кандидатів без досвіду роботи.
Пропозиція роботодавців
За даними OLX Робота, у грудні 2025 року загальна кількість вакансій із гнучким графіком на платформі була на 9% більшою, ніж у грудні 2024 року.
Найбільше таких оголошень роботодавці публікували на посади водія, продавця, вантажника, касира, прибиральника, різноробочого у сфері будівництва та кухаря. Активно пропозиції з гнучким графіком також з’являлися у категорії «Початок кар’єри», що корелює зі зростанням інтересу з боку шукачів.
Найбільше зростання рівня пропозиції зафіксували на вакансію менеджера з роботи з клієнтами, кількість оголошень із гнучким графіком зросла у чотири рази.
Також істотне збільшення кількості таких вакансій відбулося для:
- операторів кол-центру — на 156%;
- пакувальників — на 105%;
- електриків — на 69%;
- адміністраторів — на 42%;
- різноробочих у будівництві — на 37%.
У яких сферах гнучкий графік пропонують частіше
У 2025 році роботодавці частіше почали пропонувати гнучкий графік у сфері готельно-ресторанного бізнесу. Зокрема, зросла кількість таких вакансій для бариста (+11%), барменів (+24%), кухарів (+18%) та офіціантів (+21%).
Аналогічну динаміку зафіксували й у сфері логістики та доставки: кількість пропозицій із гнучким графіком для водіїв зросла на 23%, для вантажників на 11%.
Найбільшу кількість вакансій із гнучким графіком роботи та відгуків на них наприкінці 2025 року зафіксували у п’яти найбільших містах України. Лідером залишається Київ, де традиційно зосереджена найбільша кількість пропозицій. Далі йдуть Одеса та Львів із приблизно однаковими показниками. Дещо менше таких вакансій розміщували у Дніпрі та Харкові.
