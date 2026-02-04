Гнучкий графік роботи: як зріс запит серед кандидатів, та чи йдуть роботодавці «назустріч» Сьогодні 13:03 — Особисті фінанси

У 2025 році роботодавці частіше почали пропонувати гнучкий графік у сфері готельно-ресторанного бізнесу.

Потреби шукачів роботи в Україні продовжують змінюватися. Так, запит на дистанційну роботу та гнучкий графік став одним із найпоширеніших серед кандидатів у 2025 році.

Про це свідчать дані дослідження OLX Робота

Як зріс попит на вакансії з гнучким графіком

Наприкінці 2025 року по всій Україні зафіксували зростання попиту на вакансії із гнучким графіком роботи. Кількість відгуків на такі оголошення у грудні 2025 року була на 13% більшою, ніж у грудні 2024 року.

Найпомітніше зростання попиту зафіксували на вакансії менеджера з роботи з клієнтами у сфері торгівлі. У грудні 2025 року пошукачі відгукувалися на такі пропозиції майже у сім разів частіше, ніж за аналогічний період роком раніше. Друге місце за динамікою посіла посада помічника кухаря, кількість відгуків зросла у п’ять разів.

Також зафіксовано стійку тенденцію зростання попиту на гнучкий графік у категоріях «Будівництво, облицювальні роботи» та «Виробництво, робітничі спеціальності». Зокрема, кількість відгуків зросла на такі посади:

монтажник — на 169%;

муляр — на 165%;

штукатур — на 129%;

плиточник — на 105%;

складальник — на 97%;

електрик — на 42%.

Крім того, на 91% зріс попит на вакансії з гнучким графіком у категорії «Початок кар’єри», де розміщують пропозиції для студентів і кандидатів без досвіду роботи.

Пропозиція роботодавців

За даними OLX Робота, у грудні 2025 року загальна кількість вакансій із гнучким графіком на платформі була на 9% більшою, ніж у грудні 2024 року.

Найбільше таких оголошень роботодавці публікували на посади водія, продавця, вантажника, касира, прибиральника, різноробочого у сфері будівництва та кухаря. Активно пропозиції з гнучким графіком також з’являлися у категорії «Початок кар’єри», що корелює зі зростанням інтересу з боку шукачів.

Найбільше зростання рівня пропозиції зафіксували на вакансію менеджера з роботи з клієнтами, кількість оголошень із гнучким графіком зросла у чотири рази.

Також істотне збільшення кількості таких вакансій відбулося для:

операторів кол-центру — на 156%;

пакувальників — на 105%;

електриків — на 69%;

адміністраторів — на 42%;

різноробочих у будівництві — на 37%.

У яких сферах гнучкий графік пропонують частіше

У 2025 році роботодавці частіше почали пропонувати гнучкий графік у сфері готельно-ресторанного бізнесу. Зокрема, зросла кількість таких вакансій для бариста (+11%), барменів (+24%), кухарів (+18%) та офіціантів (+21%).

Аналогічну динаміку зафіксували й у сфері логістики та доставки: кількість пропозицій із гнучким графіком для водіїв зросла на 23%, для вантажників на 11%.

Найбільшу кількість вакансій із гнучким графіком роботи та відгуків на них наприкінці 2025 року зафіксували у п’яти найбільших містах України. Лідером залишається Київ, де традиційно зосереджена найбільша кількість пропозицій. Далі йдуть Одеса та Львів із приблизно однаковими показниками. Дещо менше таких вакансій розміщували у Дніпрі та Харкові.

