Пенсіонерам продовжили важливу процедуру до квітня: як не втратити виплати

Особисті фінанси
Пенсіонер подає заяву до ПФУ
Уряд ухвалив рішення, яке дозволяє пенсіонерам повернути призупинені виплати та уникнути їх зупинки в майбутньому. Йдеться про тих, хто з об’єктивних причин не встиг вчасно повідомити Пенсійний фонд про неотримання пенсії від рф — таким пенсіонерам продовжили термін подання заяви.
Про це повідомляє Міністерство соціальної політики, сім’ї та єдності України.

Кому продовжили строк подання заяви

  • Нові правила стосуються пенсіонерів з ТОТ та ВПО, які пройшли фізичну ідентифікацію в період з 1 січня 2025 року до 1 лютого 2026 року.
  • Для них крайній термін подання повідомлення до Пенсійного фонду продовжено до 1 квітня 2026 року.
За цей час необхідно подати заяву про неотримання виплат від рф, щоб пенсія і надалі нараховувалась без перерв.

Виплати не зупинятимуть і повернуть заборгованість

До квітня пенсії виплачуватимуться у повному обсязі. Тим, кому виплати тимчасово припинили у січні, пенсію поновлять уже в лютому — з доплатою за весь пропущений період.
У Мінсоцполітики наголошують: мета рішення — не допустити, щоб люди втрачали пенсію через формальні або бюрократичні причини.
Чому ухвалили це рішення

Перед ухваленням рішення Міністерство соціальної політики та Пенсійний фонд провели консультації з громадськими організаціями, які працюють з пенсіонерами, ВПО та мешканцями тимчасово окупованих територій. Саме вони звернули увагу на те, що багато людей фізично не встигли пройти всі процедури через війну, окупацію або вимушений переїзд.

Що буде далі

Уряд разом із Пенсійним фондом та громадськими організаціями вже працює над змінами до підзаконних актів. Мета — спростити ідентифікацію та зменшити бюрократію, щоб у майбутньому пенсіонери не втрачали виплати через складні процедури.
Раніше ми повідомляли, що заборгованість по пенсії — вже не далекі історії, а сувора реальність. До того ж, цю заборгованість не так просто стягнути. Інструкцією, що робити, якщо вам заборгували пенсію, ділилися тут.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
