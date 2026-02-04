Індексація пенсій у березні 2026 року: попередні розрахунки Сьогодні 10:15 — Особисті фінанси

Точний відсоток індексації стане відомий наприкінці лютого 2026 року

Березнева індексація пенсій у 2026 році, за попередніми розрахунками, може становити від 11,97% до 14,6%. Підвищення стосуватиметься лише базового, розрахованого за формулою розміру пенсії.

Про це йдеться в розрахунках Oboz.ua.

Якою може бути індексація пенсій у 2026 році

Точний відсоток індексації стане відомий наприкінці лютого 2026 року після оприлюднення остаточних даних щодо рівня інфляції та динаміки зростання заробітних плат. Водночас, з урахуванням прогнозів Національного банку України та попередньої статистики щодо зарплат, очікуваний діапазон індексації становить від 11,97% до близько 14,6%. В уряді наразі не називають конкретних показників.

Що саме індексуватимуть

Підвищення застосовуватимуть лише до тієї частини пенсії, яка обчислюється за формулою. Фактичний розмір виплати може бути вищим завдяки різним доплатам, зокрема віковим.

Крім того, у 2026 році уряд, ймовірно, автоматично не індексуватиме нещодавно призначені пенсії. У такому разі частина пенсіонерів отримає мінімальні доплати або буде змушена звертатися до суду для захисту своїх прав.

Чому індексація не компенсує зростання зарплат

Під час розрахунку пенсії середню зарплату за три роки множать на співвідношення власної зарплати до середньої, на 1% та на стаж у роках. Проблема полягає у тому, що середня зарплата зростає щороку, тому пенсіонер, який досяг пенсійного віку у 2026-му, матиме вищу пенсію, ніж українець з таким самим стажем та з такою ж зарплатою у 2025-му.

Щоб компенсувати зростання зарплат, пенсії індексують: у формулі середню зарплату за три роки збільшують на певний коефіцієнт. Цей коефіцієнт — сума від половини торішньої інфляції та половини від середньорічного за три роки темпу зростання зарплат. Але така індексація все одно не дозволяє врятувати пенсії від «застарівання».

Для прикладу, українець із середньою зарплатою та 35 роками стажу, який вийшов на пенсію у 2020 році, отримав виплату, розраховану за такою формулою: 7 763,17 грн (середня зарплата за три попередні роки) x 1×1% x 35

Розмір пенсії становив 2 717,1 грн. У 2021 році замість індексації виплату підвищили на 100 грн до 2 817,1 грн. Водночас пенсіонер із такими самими показниками, який виходив на пенсію у 2021 році, через зростання середньої зарплати до 9 118,81 грн отримував уже 3 191,5 грн.

У наступні роки розрив лише зростав. Дані наведено без урахування доплат:

Рік Пенсія, призначена у 2020-му (і проіндексована в наступні роки) Щойно призначена пенсія 2020 2717,1 2717,1 2021 2817,1 3191,5 2022 2952,1 3796,2 2023 3052,1 4282,8 2024 3295 4741,8 2025 3673,9 5269

Таким чином, пенсіонери з однаковими пенсійними правами, але різними роками виходу на пенсію, отримують суттєво різні виплати.

Головна причина такої диспропорції: рішення не індексувати пенсії впродовж перших трьох років, а замість цього запроваджувати доплати.

Обозреватель За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.