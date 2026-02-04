«Підтримка засобів до існування»: хто може отримати до 42 тисячі гривень (деталі) Сьогодні 11:00 — Особисті фінанси

Допомога в 42 тис. гривень

Представництво «Естонської ради у справах біженців» в Україні розпочинає реалізацію «Програми екстреної підтримки засобів до існування».

Про умови йдеться на сторінці представництва.

Мета програми

Надання доступу до засобів для існування вразливим домогосподарствам, що постраждали внаслідок збройного конфлікту, створення нових джерел доходу та підтримка людей у досягненні прожиткового мінімуму.

Які області можуть подати заявку

Домогосподарства із Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Кіровоградської, Полтавської, та Черкаської областей.

Відібрані домогосподарства отримають грошову допомогу до 42 000 грн з метою започаткування або відновлення економічної діяльності, що покращить їхні засоби існування.

Хто може взяти участь

Під час розгляду заявки розглядатиметься соціальна та фінансова вразливість домогосподарств.

Пріоритет надаватиметься ВПО та/або мешканцям громади, які постраждали внаслідок військового конфлікту в Україні та мають щонайменше один із наведених нижче документів:

підтвердження реєстрації в населеному пункті, який входить до «Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії"(перевіряється організацією самостійно на підставі офіційного Переліку);

медична довідка про поранення чи отримання психологічних травм внаслідок бойових дій;

підтвердження втрати годувальника внаслідок бойових дій;

довідка про інвалідність внаслідок війни;

акт про пошкоджене/зруйноване майно;

довідка ВПО;

посвідчення учасника бойових дій.

А також відповідати принаймні одній з категорій вразливості:

домогосподарства з ВПО

домогосподарства, в яких принаймні один член родинивіком 50+ є безробітним

домогосподарства з 3-ма і більше дітьми віком до 18-ти років

домогосподарства з дітьми до 2-х років

домогосподарства з дітьми віком до 18-ти років, очолювані матір’ю-одиначкою або батьком-одинаком

домогосподарства з членами родини з особливими потребами у здоров’ї (люди з інвалідністю 1 або 2 групи, хронічними захворюваннями та/або ті, хто потребує дорогого лікування тощо)

домогосподарства, що складаються лише з людей похилого віку (60+)

домогосподарства, усі члени якого віком 18−49 років є безробітними

Перевагу буде надано заявникам, що не мають постійного працевлаштування та/або доходу.

Умови

не отримували подібну допомогу від ERC або інших організацій протягом попередніх 12 місяців на момент подачі заявки. Деталі про отримання допомоги Заявник та члени сім’їподібну допомогу від ERCабо інших організацій протягом попередніх 12 місяців на момент подачі заявки. Деталі про отримання допомоги читайте тут.

Грант не надається для ведення діяльності, що відноситься до ліцензійних видів діяльності або діяльності, що потребує спеціальних дозволів (медичні послуги, послуги з міжнародних вантажних перевезень/пасажирських перевезень, виробництво та реалізація алкогольних напоїв, лікарських, психотропних препаратів тощо).

Грантові засоби не можуть бути використані для придбання засобів виробництва, які пов’язані з підвищеним ризиком зберігання та використання (хімікати, паливні матеріали тощо), для сплати боргів, оренди/ремонту житлового приміщення, придбання техніки/обладнання, що було у використанні (без сертифікату якості виробника та гарантійного талона, фінансових документів про придбання), сплати податків та інших платежів, навчання.

