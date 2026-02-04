У сервісних центрах МВС змінили процедуру електронного запису: що змінилося з 3 лютого Сьогодні 09:31 — Особисті фінанси

У терміналах самообслуговування зазначиметься точний час прийому, а на моніторах - кількість вільних записів на послуги.

Із 3 лютого 2026 року в сервісних центрах МВС запроваджено оновлення системи електронного запису: у терміналах самообслуговування зазначається точний час прийому, а на моніторах відображається кількість вільних записів на послуги.

Про це повідомляє Головний сервісний центр МВС.

Зазначається, що тепер онлайн-сервіс електронного запису та програмно-апаратні термінали, розміщені в територіальних сервісних центрах МВС, відображають однакову актуальну інформацію щодо доступних для реєстрації послуг. Таким чином, система стала єдиною та синхронізованою для всіх каналів запису.

Запис із зазначенням конкретного часу

Під час реєстрації через термінал у ТСЦ МВС відвідувачі можуть обрати конкретний вільний час для отримання послуги. Як і раніше, запис і надання послуги відбуваються в один день, громадянин реєструється в терміналі самообслуговування у день звернення та цього ж дня отримує послугу.

Відвідувачі у сервісних центрах МВС зможуть обрати конкретний вільний час для отримання послуги, hsc.gov.ua

На інформаційних табло в сервісних центрах МВС відображатимуться поточні дата й час, номери реєстрації відвідувачів, а також номери робочих місць адміністраторів ТСЦ МВС та працівників Експертної служби МВС, які надають послуги.

На табло відображатимуться поточні дата й час, номери реєстрації відвідувачів і номери робочих місць адміністраторів, hsc.gov.ua

У МВС зазначають, що нововведення не є єдиними. Наказ № 897 передбачає й інші зміни в системі електронного запису, однак їх реалізація потребує додаткових організаційно-технічних доопрацювань. Про подальші оновлення в МВС обіцяють повідомляти окремо у міру їх впровадження.

Ліміти на кількість записів

Кількість реєстрацій для відвідувачів залишається обмеженою. Для фізичних осіб встановлено ліміт не більше чотирьох записів через термінал та електронний запис протягом місяця. Юридичні особи можуть здійснювати до шести реєстрацій на день.

Реєстрація через Е-запис здійснюється на 21 день уперед. Новий день для запису стає доступним щодня о 06:00.

Кількість реєстрацій для відвідувачів залишається обмеженою, hsc.gov.ua

У МВС наголошують, що записи генеруються системою автоматично для кожного сервісного центру з урахуванням часу, необхідного для надання послуг, кількості адміністраторів відповідного підрозділу та графіків їхньої роботи.

