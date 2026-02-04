Доплати енергетикам: у Кабміні повідомили, коли почнуть нараховувати по 20 тис. грн Сьогодні 15:03 — Енергетика

Енергетики, які цілодобово відновлюють енергосистему, отримають доплати по 20 тисяч гривень щомісяця.

Енергетики, які працюють у ремонтно-відновлювальних бригадах у зимовий період, отримуватимуть щомісячні доплати у розмірі 20 тисяч гривень. Перші виплати будуть нараховані у лютому.

Про це повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко за підсумками щоденного енергетичного селектору.

За словами очільниці уряду, енергетики, комунальні служби та залізничники продовжують ліквідовувати наслідки масованих російських обстрілів енергетичної інфраструктури.

Вона наголосила, що в умовах надзвичайної ситуації держава продовжує надавати комплексну підтримку як громадянам, так і бізнесу та домогосподарствам.

Доплати енергетикам

У межах ухвалених рішень передбачено доплати для ремонтно-відновлювальних бригад. Енергетики, які цілодобово працюють над відновленням енергосистеми, отримуватимуть по 20 тисяч гривень щомісяця за роботу в аварійних бригадах.

Перші виплати будуть зараховані на зарплатні картки вже цього місяця.

Підтримка вразливих категорій населення

Паралельно держава разом із державними компаніями забезпечує адресну допомогу для людей з інвалідністю та самотніх пенсіонерів.

Перші 10 тисяч «Пакунків тепла», наданих Групою «Нафтогаз», уже отримали мешканці Дарницького, Дніпровського та Деснянського районів Києва, а також Броварів і Борисполя Київської області. Пакунки містять речі, необхідні для проходження холодного періоду, збереження тепла, зв’язку та живлення медичних приладів.

Уряд планує подальше розширення цієї ініціативи із залученням інших державних компаній — «Енергоатом», «Укренерго» та «Укргідроенерго». Вони забезпечать додаткові «Пакунки тепла» для громад по всій Україні, де ситуація з електро- та теплопостачанням залишається складною.

Підтримка бізнесу, ФОПів та населення

Окрема увага приділяється енергопідтримці бізнесу, зокрема ФОПів 2−3 груп. Понад 9 тисяч підприємців, які працюють у соціально важливих сферах, уже подали заявки на одноразову державну допомогу до 15 тисяч гривень для забезпечення автономної роботи під час аварійних відключень.

Також бізнес може скористатися програмою енергокредитів на генератори. Банки-партнери вже отримали понад 270 заявок на кредити під 0% річних у межах програми «Доступні кредити 5−7-9».

Наразі заявки подані до 7 банків, а загалом у програмі візьмуть участь 43 банки по всій Україні.

Податися можна в банках, їхній перелік та умови за посиланням

Для домогосподарств запрацювала програма «СвітлоДім» , у межах якої держава надає багатоквартирним будинкам від 100 до 300 тисяч гривень на закупівлю генераторів та іншого енергообладнання для забезпечення роботи ключових систем життєзабезпечення.

Програму можна поєднувати з іншими інструментами енергомодернізації, зокрема з кредитами 5−7-9 на встановлення сонячних панелей, акумуляторів і гібридних інверторів.

