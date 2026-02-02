Інвертор для квартири: як правильно обрати та скільки коштує під’єднати Сьогодні 10:50 — Енергетика

Інвертори встановлюють як резервне живлення для житла

Через регулярні відключення електроенергії попит на інвертори в Україні стабільно зростає. Встановлюють їх і з метою забезпечення квартирам, будинкам та нежитловим приміщенням резервного живлення, і як складову сучасних сонячних електростанцій. Відповідно, і послуга під’єднання інверторів доволі популярна, але ціна на неї нестабільна. Вона визначається в кожному окремому випадку на підставі конкретних вимог та потреб. Це ускладнює вибір, адже примушує витрачати час на пошуки інформації, відкладати вигідне придбання.

Щоб підготувати для читачів реальні цифри та поради ми уважно вивчили ринок, проконсультувались з менеджером компанії «Правильне електроживлення» та приватним майстром-електриком.

Що таке інвертор і навіщо його встановлюють

Інвертор — це пристрій, який перетворює постійний струм від сонячних панелей чи акумуляторів у придатний для «живлення» промислові та побутові прилади.

Використовують інвертори в Україні найчастіше з метою:

забезпечення резервного живлення будинків та квартир у разі відключення електроенергії;

встановлення автономних або гібридних сонячних електростанцій;

живлення конкретних приладів.

Інвертор завжди підбирається під потребу, а не під площу приміщення.

Чому ціна на підключення інвертора нефіксована

Як пояснив нам приватний майстер-електрик, вартість інвертора з підключенням починається приблизно від 10 тис. гривень, але далі може зростати в рази.

«Немає сенсу рахувати, скільки коштує під’єднати інвертор загалом, без розуміння потреб. Це так само як питати: скільки коштує ремонт квартири. У когось це дві лампочки й телевізор, а в когось — електричне опалення», — зазначив він.

Експерт розповів, що саме може формувати підсумкову суму:

перелік техніки, яку потрібно заживити;

тип мережі (1 чи 3-фазна);

розташування і стан електрощита;

наявність чи відсутність електроопалення;

бюджет та бажання замовника.

За словами цього ж фахівця, «повна вартість таких систем може коливатися від 100−150 тис. грн. до 800 тис. грн та більше». І від площі приміщення тут мало що залежить. Вона загалом не є визначальним фактором.

Як правильно обрати інвертор

Менеджер компанії «Правильне електроживлення» Роман зауважив, що інвертори, зазвичай, підбирають:

Або з орієнтиром на вхідний автомат на лічильнику (+роблять запас потужності 20%). Або шляхом підрахунку потужності приладів в приміщенні.

Наприклад, якщо вхідний автомат С25 (приблизно 5,5 кВт), оптимальним буде інвертор на 6−8 кВт. Якщо ж орієнтуватися на техніку, треба порахувати потужність котла, холодильника, пральної машини та інших приладів і вже за отриманими даними підбирати потрібне обладнання.

Фахівці радять під час вибору обов’язково «закладати» запас потужності з розрахунком на техніку з пусковими струмами (помпи, гідрофори, двигуни тощо).

Скільки коштує інвертор: орієнтовні ціни

За словами експертів, сьогодні на ринку виділяють наступні варіанти:

інвертори для конкретних приладів (телевізор, котел). Ціни з урахуванням безперебійника та акумулятора становлять близько 300 доларів;

інвертори для резервного живлення квартир, будинків чи нежитлових приміщень. Готові системи коштують від 2 тис. доларів. Залежить вартість, в основному, від місткості та потужності акумуляторів.

Серед популярних брендів в Україні зазначили Deye, Luxpower, Victron, SMA. Водночас фахівці підкреслили, що дорожчий бренд не завжди означає кращий вибір. Важливішими вони вважають гарантії та наявність офіційного сервісу в Україні.

Мало хто знає, що сплатити під час придбання доведеться не лише за сам інвертор. Також треба врахувати і монтаж системи, і подальше введення її в експлуатацію.

Яка ціна на монтаж інверторів в Україні

Орієнтовні ціни на початок 2026 року наступні:

монтаж однофазної системи — приблизно 300 доларів;

трифазної — 400−500 доларів;

потужної системи для бізнесу (від 30 кВт) — від 500 доларів.

В монтаж, зазвичай, входить підключення інвертора до щита, базові налаштування та перевірка роботи системи. Попередньо обов’язково здійснюється огляд об’єкта. Це дозволяє уникнути додаткових витрат під час встановлення системи.

Додаткові витрати, про які часто забувають

Якщо інвертор з акумуляторами встановлюють у квартирі, його вартість буде дорівнювати приблизно 70% від ціни всієї системи. Додатково до загальної суми будуть внесені:

компоненти для захисту;

комутаційні щити;

кабелі та витратні матеріали.

Інвертор замовляється для будинку із сонячними панелями? Варто додатково до його ціни закласти в бюджет ще +30−40% на панелі та кріплення. Також слід мати на увазі, що на ціну впливає додатково тип даху та регіон.

Чи можна зекономити на придбанні та монтажі інвертора без втрати якості

Щоб не сплачувати зайве та непотрібне, аби суттєво зекономити на придбанні, встановленні та подальшому обслуговуванні інвертора, бажано:

Визначити, які прилади будуть працювати в разі блекаутів. Визначити функції, від яких можна відмовитися на цей час. Не економити на кабелях та захисті. Уважно обирати продавця та виконавця, звертати увагу на пропоновані гарантії та сервіс саме в нашій країні.

Інвертор — це не покупка з фіксованою ціною, а інженерне рішення, яке формується під конкретні потреби та має повністю їм відповідати.

Остаточна вартість залежить не від площі приміщення, а від того, що саме система має забезпечити. Грамотний підбір і попередня консультація зазвичай обходяться дешевше, ніж перероблювання системи після встановлення.

