Хто може отримати безкоштовні зарядні станції: як подати заявку Сьогодні 15:00 — Енергетика

як подати заявку на безкоштовні зарядні станції

В умовах жорстких відключень головна потреба українців, щоб житло було освітленим і теплим. Хто може отримати зарядну станцію безкоштовно — повідомили в Пенсійному Фонді України.

На Урядовому порталі оприлюднено постанову Кабінету Міністрів України від 28 січня 2026 року № 107 «Про внесення змін до Порядку використання коштів державного фонду декарбонізації та енергоефективної трансформації».

В документі передбачається безкоштовна передача у власність портативної зарядної станції.

Хто може отримати

Однин з батьків, опікун або законний представник дитини з інвалідністю підгрупи А.

Закупівлю портативних зарядних станцій проводить акціонерне товариство «Фонд декарбонізації України».

Де видають та куди подати заявку

Їх видача буде здійснюватися у відділеннях АТ «Укрпошта».

Для отримання портативної зарядної станції відповідна заява подається до територіального органу Пенсійного фонду України.

У заяві зазначаються дані про одного з батьків, опікуна або законного представника та про дитину з інвалідністю підгрупи А, якій на час подання заяви не виповнилося 18 років, а також відомості з медичного висновку про дитину з інвалідністю.

Терміни

Прийом заяв триватиме до 1 квітня 2026 року.

Детальніше з положеннями постанови Уряду від 28 січня 2026 року № 107 можна ознайомитись за посиланням

Нещодавно у низці українських міст запровадили аварійні відключення електроенергії через технологічне порушення в електроенергетичній системі України, що спричинило одночасне відключення лінії 400 кВ між енергосистемами Румунії та Молдови та лінії 750 кВ між Західною та Центральною частинами України.

Як повідомив перший віцепрем’єр-міністр — міністр енергетики України Денис Шмигаль, унаслідок аварійної ситуації спрацювали автоматичні захисти на підстанціях, а частину блоків атомних електростанцій було розвантажено для стабілізації системи.

