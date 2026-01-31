В Україні зафіксовано масштабний збій в енергосистемі: введені аварійні відключення
У низці українських міст запровадили аварійні відключення електроенергії через технологічне порушення в електроенергетичній системі України, що спричинило одночасне відключення лінії 400 кВ між енергосистемами Румунії та Молдови та лінії 750 кВ між Західною та Центральною частинами України.
Про це повідомив перший віцепрем’єр-міністр — міністр енергетики України Денис Шмигаль.
Коли відновлять електропостачання
За словами Шмигаля, унаслідок аварійної ситуації спрацювали автоматичні захисти на підстанціях, а частину блоків атомних електростанцій було розвантажено для стабілізації системи.
Наразі у м. Києві, Київській, Житомирській, Харківській областях диспетчером застосовано спеціальні графіки аварійних відключень.
«Енергетики „Укренерго“ працюють над відновленням електропостачання. Протягом найближчих годин світло буде відновлено», — йдеться у повідомленні.
У Міністерстві енергетики додають, електропостачання повернеться протягом найближчих 2−3 годин.
Реакція Зеленського
Президент України повідомив, наразі проводяться відновлювальні роботи для стабілізації ситуації в енергосистемі якомого швидше.
«Були доповіді Премʼєр-міністерки Юлії Свириденко та міністра енергетики Дениса Шмигаля по аварійній ситуації в енергосистемі України через технологічні причини на лініях між енергосистемами нашої держави і Молдови. Усе необхідне реагування на рівні української енергосистеми є, відбуваються відновлювальні роботи. Завдання — стабілізувати ситуацію найближчим часом», — зазначив Зеленський.
