0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

На перший етап програми «СвітлоДім» виділили 800 млн грн: де подати заявку

Енергетика
23
Уряд виділив 800 млн грн з резервного фонду на фінансування першого етапу програми «СвітлоДім»
Уряд виділив 800 млн грн з резервного фонду на фінансування першого етапу програми «СвітлоДім»
Уряд виділив 800 млн грн з резервного фонду на фінансування першого етапу програми «СвітлоДім».
Про це повідомив віцепремʼєр-міністр з відновлення — міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

Про що йдеться

Уряд ухвалив рішення про виділення 800 млн грн на фінансування першого етапу урядової програми підтримки «СвітлоДім».
Програма дає можливість мешканцям багатоквартирних будинків отримати від 100 до 300 тисяч гривень на автономне енергетичне обладнання:
  • генератори, акумулятори, інвертори, батарейні системи або сонячні панелі.
В уряді очікують, що завдяки програмі автономними джерелами енергії буде забезпечено близько 3,6 тисячі будинків.

Хто може отримати

  • Одержувачами допомоги визначено співвласників багатоквартирних будинків, від імені яких діють об’єднання співвласників багатоквартирних будинків, управителі багатоквартирних будинків будь-якої форми власності,
  • також житлово-будівельні (житлові, обслуговуючі) кооперативи.

Де подати заявку

Подати заявку на отримання коштів можна через «Дію», на сайті програми «СвітлоДім» через електронний кабінет.
На першому етапі урядова програма діятиме для міста Києва та Київської області.
Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
НерухомістьКредитиЕнергетика
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems