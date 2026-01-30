На перший етап програми «СвітлоДім» виділили 800 млн грн: де подати заявку
Уряд виділив 800 млн грн з резервного фонду на фінансування першого етапу програми «СвітлоДім».
Про це повідомив віцепремʼєр-міністр з відновлення — міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.
Про що йдеться
Уряд ухвалив рішення про виділення 800 млн грн на фінансування першого етапу урядової програми підтримки «СвітлоДім».
Програма дає можливість мешканцям багатоквартирних будинків отримати від 100 до 300 тисяч гривень на автономне енергетичне обладнання:
- генератори, акумулятори, інвертори, батарейні системи або сонячні панелі.
В уряді очікують, що завдяки програмі автономними джерелами енергії буде забезпечено близько 3,6 тисячі будинків.
Хто може отримати
- Одержувачами допомоги визначено співвласників багатоквартирних будинків, від імені яких діють об’єднання співвласників багатоквартирних будинків, управителі багатоквартирних будинків будь-якої форми власності,
- також житлово-будівельні (житлові, обслуговуючі) кооперативи.
Де подати заявку
Подати заявку на отримання коштів можна через «Дію», на сайті програми «СвітлоДім» через електронний кабінет.
На першому етапі урядова програма діятиме для міста Києва та Київської області.
