0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Коли запрацюють міні-ТЕЦ у Києві — відповідь КМДА

Енергетика
44
КМДА запевняє, що міні-ТЕЦ запустять в роботу вже на початку весни
КМДА запевняє, що міні-ТЕЦ запустять в роботу вже на початку весни
Міні-ТЕЦ, створені на основі закупленого Києвом обладнання, запрацюють наприкінці зими чи на початку весни.
Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація у відповідь на запит Радіо Свобода про отримання містом когенераційних установок.

Що відповіли у КМДА

Запит стосувався, зокрема, повідомлень про отримання установок від інших міст, зокрема, Кривого Рогу, Херсона та Запоріжжя. У листі КМДА прямо не підтвердила й не заперечила отримання таких установок від інших міст.
КМДА підкреслює, що столиця «залишається єдиним містом в Україні, яке самостійно закупило когенераційне обладнання, тоді як інші міста й регіони отримували такі установки централізовано в межах міжнародної донорської допомоги». Водночас воно отримало одну когенераційну установку потужністю 1,5 мегават у рамках міжнародної гуманітарної допомоги в 2024 році. Вона встановлена і працює для потреб одного з критичних підприємств сфери житлово-комунального господарства.
«Київ виконав усі необхідні процедури закупівлі на Прозоро та придбав 15 комплексів газопоршневого обладнання загальною потужністю 60 МВт. На сьогодні на базі цього устаткування збудовано 5 так званих міні-ТЕЦ. Вони є повноцінними об’єктами когенерації та оснащені усіма необхідними додатковими системами, зокрема елементами захисту 2-го рівня», — йдеться в листі.
Читайте також
Також Київ спільно з Програмою розвитку ООН в Україні (UNDP) збудував електростанцію на основі газової турбіни. КМДА повідомляє, що всі нові об’єкти розміщені на об’єктах критичної інфраструктури та інтегровані в загальну систему міста як додаткові джерела виробництва електроенергії.
Як пояснює міська адміністрація, завдяки принципу розподіленої когенерації ці нові станції «страхують» ключові об’єкти міської інфраструктури в умовах відключень електроенергії. Оскільки такі установки виробляють і теплову енергію разом з електричною, вони також є допоміжним компонентом централізованої системи теплопостачання.

Повноцінні теплоелектроцентралі

КМДА зазначає, що, хоча станції мають відносно невелику потужність порівняно з великими ТЕЦ, вони є повноцінними теплоелектроцентралями. Вони також не є частиною мобільного енергорезерву Києва, як генератори чи мобільні пересувні котельні.
«Це модернізована складова централізованої системи, що здатна також працювати автономно. Зараз на станціях завершується процес експлуатаційного тестування, оскільки в умовах війни їх показники ефективності та стійкості повинні бути максимальними. Вже в лютому-березні станції запрацюють як повноцінні елементи київської енергосистеми», — уточнює КМДА.
За матеріалами:
Радіо Свобода
Енергетика
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems