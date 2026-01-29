Коли запрацюють міні-ТЕЦ у Києві — відповідь КМДА Сьогодні 20:38 — Енергетика

КМДА запевняє, що міні-ТЕЦ запустять в роботу вже на початку весни

Міні-ТЕЦ, створені на основі закупленого Києвом обладнання, запрацюють наприкінці зими чи на початку весни.

Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація у відповідь на запит Радіо Свобода про отримання містом когенераційних установок.

Що відповіли у КМДА

Запит стосувався, зокрема, повідомлень про отримання установок від інших міст, зокрема, Кривого Рогу, Херсона та Запоріжжя. У листі КМДА прямо не підтвердила й не заперечила отримання таких установок від інших міст.

КМДА підкреслює, що столиця «залишається єдиним містом в Україні, яке самостійно закупило когенераційне обладнання, тоді як інші міста й регіони отримували такі установки централізовано в межах міжнародної донорської допомоги». Водночас воно отримало одну когенераційну установку потужністю 1,5 мегават у рамках міжнародної гуманітарної допомоги в 2024 році. Вона встановлена і працює для потреб одного з критичних підприємств сфери житлово-комунального господарства.

«Київ виконав усі необхідні процедури закупівлі на Прозоро та придбав 15 комплексів газопоршневого обладнання загальною потужністю 60 МВт. На сьогодні на базі цього устаткування збудовано 5 так званих міні-ТЕЦ. Вони є повноцінними об’єктами когенерації та оснащені усіма необхідними додатковими системами, зокрема елементами захисту 2-го рівня», — йдеться в листі.

Також Київ спільно з Програмою розвитку ООН в Україні (UNDP) збудував електростанцію на основі газової турбіни. КМДА повідомляє, що всі нові об’єкти розміщені на об’єктах критичної інфраструктури та інтегровані в загальну систему міста як додаткові джерела виробництва електроенергії.

Як пояснює міська адміністрація, завдяки принципу розподіленої когенерації ці нові станції «страхують» ключові об’єкти міської інфраструктури в умовах відключень електроенергії. Оскільки такі установки виробляють і теплову енергію разом з електричною, вони також є допоміжним компонентом централізованої системи теплопостачання.

Повноцінні теплоелектроцентралі

КМДА зазначає, що, хоча станції мають відносно невелику потужність порівняно з великими ТЕЦ, вони є повноцінними теплоелектроцентралями. Вони також не є частиною мобільного енергорезерву Києва, як генератори чи мобільні пересувні котельні.

«Це модернізована складова централізованої системи, що здатна також працювати автономно. Зараз на станціях завершується процес експлуатаційного тестування, оскільки в умовах війни їх показники ефективності та стійкості повинні бути максимальними. Вже в лютому-березні станції запрацюють як повноцінні елементи київської енергосистеми», — уточнює КМДА.

