0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

П’ять міні-ТЕЦ вже змонтували для Києва, ще дві будують — КМДА

Енергетика
52
П’ять міні-ТЕЦ вже змонтували для Києва, ще дві будують — КМДА
П’ять міні-ТЕЦ вже змонтували для Києва, ще дві будують — КМДА
У Києві вже змонтували 5 когенераційних установок із захистом другого рівня.
Про це розповів, виконувач обовʼязків першого заступника голови КМДА Петро Пантелеєв.
Загалом зараз зведені 5 таких електростанцій: дві вже працюють, а на трьох проводять пусконалагоджувальні роботи.
Ідеться про загальну потужність у 66 мегаватів. Пантелеєв зазначає, що це не покриє споживання міста, але станції допоможуть з підтримкою окремих об’єктів.
Читайте також
«Ми ще докуповуємо, зараз бачимо ризики — завдаються удари по газовій інфраструктурі. На нашу думку, потрібне диференціювання. Ми замовили електростанцію на дизелі потужністю 20 мегаватів. Ми плануємо її запустити у березні», — сказав він.
За словами Пантелеєва, установки будуються одразу в захисних спорудах.
Загалом, за словами посадовця, 12 мільярдів гривень пішло на роботи щодо 7 установок. Ідеться про обладнання, інсталяцію та захисні споруди.

Що відомо про міні-ТЕЦ

У 2024 році Київ оголосив тендер на 15 когенераційних установок для виробництва тепла та електроенергії. Того ж року «Київтеплоенерго» визначило словацьку компанію переможцем тендеру на закупівлю установок сумарною потужністю 40,5 МВт.
Раніше Пантелеєв розповідав, що ці газопоршневі установки — міні-ТЕЦ — є засобами резервного живлення для об’єктів критичної інфраструктури.
Читайте також
«От є якась велика станція теплопостачання (грубо кажучи, велика котельня) — коли вимикається електроенергія, вона зупиняється. І не існує такої потужності генераторів, щоб її заживити. Відповідно, ця міні-ТЕЦ працює, щоб працювала ця велика котельня. А залишок електроенергії вона може роздавати на будинки поряд», — пояснював він.
Такі електростанції мають потужність понад 20 МВт і кожен об’єкт має окремо проєктуватися на певному місці й одразу в захисті.
За словами Пантелеєва, частина коштів виділена з міського бюджету, частина коштів муніципальним енергетичним підприємством («Київтеплоенерго» — ред.), частину обладнання отримали, зокрема, від програми UNDP, тобто ООН.
За матеріалами:
hromadske
ЕнергетикаЕнергоресурси
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems