Коли ситуація зі світлом може покращитися

Через постійні удари росіян по об’єктах енергетичної інфраструктури в Україні зберігається складна ситуація з електропостачанням і опаленням. Водночас за певних умов можливі зміни, які можуть вплинути на роботу енергосистеми та проходження опалювального сезону.
Експерт з енергетики Геннадій Рябцев зазначає, що один із базових сценаріїв не передбачає втрати цілісності енергосистеми чи контролю над нею — проте такий варіант він вважає малоймовірним. Водночас фахівець окреслив інші можливі сценарії, які визначатимуть подальшу ситуацію в енергетиці.
Скільки часу потрібно для відновлення енергопостачання
Рябцев зазначив, що росіяни останнім часом зосередилися саме на атаках по енергетичній інфраструктурі. Таке враження, наче об’єктів, наприклад, військово-промислового комплексу, для них вже не існує — лише цивільна інфраструктура.
«У цьому сенсі найбільш імовірний сценарій, коли після кожного чергового удару буде завдаватися шкода об’єктам енергетики. І потім потрібен буде приблизно тиждень для того, щоб відновити більшість пошкодженого, або замінити наявними об’єктами. Тоді будуть повертатися графіки стабілізаційних вимкнень тривалістю від половини черги і до трьох», — підкреслив експерт із енергетики.
У прифронтових регіонах прогноз, на його думку, з високою ймовірністю буде гірший. Найкраще, що там можна очікувати — стабілізаційні вимкнення тривалістю три — чотири черги. Проте у тих регіонах ворожі атаки відбуваються частіше і, відповідно, наслідки від них руйнівніші.
Однак для більшої частини території України, за словами Рябцева, у перервах між масованими комбінованими атаками на об’єкти критичної інфраструктури імовірний графік відключення світла — від половини до двох черг вимкнень до кінця опалювального сезону.
Коли може покращитися ситуація
«Ситуація може покращитися в лютому, тому що за прогнозами таких сильних морозів, як зараз, наприкінці зими не очікується. З огляду на це, є достатньо оптимістичними прогнози, коли цілісність і стійкість роботи енергосистеми буде збережено», — наголосив він.
Проте прогнози водночас і не є занадто оптимістичні, тому що єдиним способом зменшити тривалість вимкнень є встановлення якомога більшої кількості об’єктів розподіленої генерації з їхнім приєднанням до об’єднаної енергетичної системи України.
Що потрібно робити
Для збільшення генерації, встановленої потужності — саме газових пікерів, установок для збереження енергії та інших, які працюють на місцевих джерелах палива — наразі не створено відповідних умов. Приватний бізнес, як наголосив експерт із енергетики, також не зацікавлений у приєднанні установок, які вони мають, до об’єднаної енергетичної системи — тобто до підвищення стійкості цієї системи.
«Якщо такі стимули буде створено, тоді тривалість вимкнень, попри погоду і атаки, буде зменшуватися до кінця сезону і не має збільшуватися у наступному сезоні», — відзначив Геннадій Рябцев.
Тому, за його словами, очікуємо дій, зокрема, від центральних органів влади щодо цього.
