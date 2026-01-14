0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

«У сусідів є світло, а у вас — ні»: в Міненерго пояснили, чому тривалість відключень буває різною

Енергетика
120
«У сусідів є світло, а у вас — ні»: в Міненерго пояснили, чому тривалість відключень буває різною
«У сусідів є світло, а у вас — ні»: в Міненерго пояснили, чому тривалість відключень буває різною
Внаслідок ворожих атак та пошкодження енергоінфраструктури застосовують відключення електроенергії. Тривалість їх буває різною в різних регіонах, а іноді навіть у різних підʼїздах одного будинку. У Міністерстві енергетики пояснили, чому так.
Це пов’язано насамперед із технічними обмеженнями енергосистеми та характером пошкоджень мереж.
Зокрема:
  • Електроенергію, вироблену на заході України, не можна передати до іншого регіону, оскільки пошкоджено вузли звʼязку — підстанції та лінії електропередачі.
  • Імпортовану електроенергію не можна передати до споживачів в окремі регіони, де пошкоджені мережі.
  • Обʼєкти мають різний ступінь пошкоджень, зокрема розподільні мережі, тому десь електроенергію подали, а десь, де відновлення потребує більше часу, ремонт іще триває.
  • Будинки, вулиці, навіть підʼїзди одного будинку можуть бути заживлені від різних трансформаторних підстанцій та ліній електропередачі. Технічно іноді не можна змінити схему електропостачання.
  • До погодинних відключень можуть додатися аварійні, якщо перевантажена мережа і є загроза виникнення аварії.
  • Якщо світло є в супермаркеті чи якійсь іншій будівлі, це не свідчить про нерівномірний розподіл — це може бути заживлення від зарядної станції чи генератора.

Що робити, коли навколо світло є, а у вас немає

Перевірте на сайті оператора системи розподілу, чи немає в цей час аварійних відключень електроенергії. Якщо застосовано аварійні відключення, у такому разі потрібно чекати оновлення інформації про закінчення терміну аварійного вимкнення.
Якщо світло є в будинку, але його немає у вашому помешканні, зверніться до ОСББ чи балансоутримувача: це може бути локальна аварія чи пошкодження внутрішньобудинкових мереж.
Читайте також
Якщо такої аварії не зафіксовано, зверніться до ОСР і залиште заявку для перевірки та ремонту.
«Ні в якому разі не втручайтеся самостійно у схеми живлення, оскільки це може призвести до перевантаження фази та виведення з ладу обладнання. Довіртеся спеціалістам», — наголосили в Міненерго.
Нагадаємо, Кабінет Міністрів запроваджує щомісячні доплати енергетикам, які працюють у ремонтно-відновлювальних бригадах енергетичних компаній. Йдеться про фахівців, які безпосередньо в мороз виїжджають на місце прильотів, відновлюють постачання тепла, електроенергії, води і газу.
За матеріалами:
Finance.ua
ЕнергетикаЕнергетика УкраїниЕлектроенергія
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems