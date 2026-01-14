«У сусідів є світло, а у вас — ні»: в Міненерго пояснили, чому тривалість відключень буває різною
Внаслідок ворожих атак та пошкодження енергоінфраструктури застосовують відключення електроенергії. Тривалість їх буває різною в різних регіонах, а іноді навіть у різних підʼїздах одного будинку. У Міністерстві енергетики пояснили, чому так.
Це пов’язано насамперед із технічними обмеженнями енергосистеми та характером пошкоджень мереж.
Зокрема:
- Електроенергію, вироблену на заході України, не можна передати до іншого регіону, оскільки пошкоджено вузли звʼязку — підстанції та лінії електропередачі.
- Імпортовану електроенергію не можна передати до споживачів в окремі регіони, де пошкоджені мережі.
- Обʼєкти мають різний ступінь пошкоджень, зокрема розподільні мережі, тому десь електроенергію подали, а десь, де відновлення потребує більше часу, ремонт іще триває.
- Будинки, вулиці, навіть підʼїзди одного будинку можуть бути заживлені від різних трансформаторних підстанцій та ліній електропередачі. Технічно іноді не можна змінити схему електропостачання.
- До погодинних відключень можуть додатися аварійні, якщо перевантажена мережа і є загроза виникнення аварії.
- Якщо світло є в супермаркеті чи якійсь іншій будівлі, це не свідчить про нерівномірний розподіл — це може бути заживлення від зарядної станції чи генератора.
Що робити, коли навколо світло є, а у вас немає
Перевірте на сайті оператора системи розподілу, чи немає в цей час аварійних відключень електроенергії. Якщо застосовано аварійні відключення, у такому разі потрібно чекати оновлення інформації про закінчення терміну аварійного вимкнення.
Якщо світло є в будинку, але його немає у вашому помешканні, зверніться до ОСББ чи балансоутримувача: це може бути локальна аварія чи пошкодження внутрішньобудинкових мереж.
Якщо такої аварії не зафіксовано, зверніться до ОСР і залиште заявку для перевірки та ремонту.
«Ні в якому разі не втручайтеся самостійно у схеми живлення, оскільки це може призвести до перевантаження фази та виведення з ладу обладнання. Довіртеся спеціалістам», — наголосили в Міненерго.
Нагадаємо, Кабінет Міністрів запроваджує щомісячні доплати енергетикам, які працюють у ремонтно-відновлювальних бригадах енергетичних компаній. Йдеться про фахівців, які безпосередньо в мороз виїжджають на місце прильотів, відновлюють постачання тепла, електроенергії, води і газу.
