«У сусідів є світло, а у вас — ні»: в Міненерго пояснили, чому тривалість відключень буває різною

Внаслідок ворожих атак та пошкодження енергоінфраструктури застосовують відключення електроенергії. Тривалість їх буває різною в різних регіонах, а іноді навіть у різних підʼїздах одного будинку. У Міністерстві енергетики пояснили, чому так.

Це пов’язано насамперед із технічними обмеженнями енергосистеми та характером пошкоджень мереж.

Зокрема:

Електроенергію, вироблену на заході України, не можна передати до іншого регіону, оскільки пошкоджено вузли звʼязку — підстанції та лінії електропередачі.

Імпортовану електроенергію не можна передати до споживачів в окремі регіони, де пошкоджені мережі.



Обʼєкти мають різний ступінь пошкоджень, зокрема розподільні мережі, тому десь електроенергію подали, а десь, де відновлення потребує більше часу, ремонт іще триває.



Будинки, вулиці, навіть підʼїзди одного будинку можуть бути заживлені від різних трансформаторних підстанцій та ліній електропередачі. Технічно іноді не можна змінити схему електропостачання.



До погодинних відключень можуть додатися аварійні, якщо перевантажена мережа і є загроза виникнення аварії.



Якщо світло є в супермаркеті чи якійсь іншій будівлі, це не свідчить про нерівномірний розподіл — це може бути заживлення від зарядної станції чи генератора.



Що робити, коли навколо світло є, а у вас немає

Перевірте на сайті оператора системи розподілу, чи немає в цей час аварійних відключень електроенергії. Якщо застосовано аварійні відключення, у такому разі потрібно чекати оновлення інформації про закінчення терміну аварійного вимкнення.

Якщо світло є в будинку, але його немає у вашому помешканні, зверніться до ОСББ чи балансоутримувача: це може бути локальна аварія чи пошкодження внутрішньобудинкових мереж.

Якщо такої аварії не зафіксовано, зверніться до ОСР і залиште заявку для перевірки та ремонту.

«Ні в якому разі не втручайтеся самостійно у схеми живлення, оскільки це може призвести до перевантаження фази та виведення з ладу обладнання. Довіртеся спеціалістам», — наголосили в Міненерго.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів запроваджує щомісячні доплати енергетикам, які працюють у ремонтно-відновлювальних бригадах енергетичних компаній. Йдеться про фахівців, які безпосередньо в мороз виїжджають на місце прильотів, відновлюють постачання тепла, електроенергії, води і газу.

