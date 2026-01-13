Уряд додає 1 ГВт потужності та розгортає резервні генератори
Кабінет Міністрів вживає заходів для відновлення повноцінного енергозабезпечення після нових ворожих обстрілів енергетичної інфраструктури.
Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.
За словами очільниці уряду, рішення Кабінету Міністрів щодо перегляду переліку об’єктів критичної інфраструктури дозволило додати до енергосистеми 1 ГВт електричної потужності.
Це дало змогу частково збалансувати роботу енергосистеми в умовах наслідків обстрілів, низьких температур і зростання навантаження на мережі.
Крім того, уряд координує дії з торговельними мережами. Ситуація із забезпеченням населення продуктами харчування перебуває під контролем.
Прем’єр-міністерка доручила міністру економіки, довкілля та сільського господарства здійснювати постійний моніторинг ситуації та оперативно реагувати на запити ритейлерів.
«У районах Києва, де є найбільші проблеми із заживленням, за дорученням уряду, ДСНС забезпечує житлові будинки генераторами великої потужності. Вони також знижують навантаження на систему і забезпечують життєдіяльність цілих кварталів», — повідомила Свириденко.
З урахуванням ситуації на місцях розгортають додаткові пункти незламності по всій державі.
Вона доручила головам ОВА і профільному міністерству тримати надскладні ситуації на особистому контролі і невідкладно реагувати, виїжджати на місце і бути на звʼязку із людьми.
«Особлива увага — до забезпечення резервів пального. Наше завдання — забезпечити наявність ресурсу і стабільність цін, — зазначила Свириденко. — Працюємо над якнайшвидшим відновленням генерації та паралельно нарощуємо імпорт електроенергії».
