Уряд додає 1 ГВт потужності та розгортає резервні генератори Сьогодні 16:16 — Енергетика

Кабінет Міністрів вживає заходів для відновлення повноцінного енергозабезпечення після нових ворожих обстрілів енергетичної інфраструктури.

Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

За словами очільниці уряду, рішення Кабінету Міністрів щодо перегляду переліку об’єктів критичної інфраструктури дозволило додати до енергосистеми 1 ГВт електричної потужності.

Це дало змогу частково збалансувати роботу енергосистеми в умовах наслідків обстрілів, низьких температур і зростання навантаження на мережі.

Крім того, уряд координує дії з торговельними мережами. Ситуація із забезпеченням населення продуктами харчування перебуває під контролем.

Прем’єр-міністерка доручила міністру економіки, довкілля та сільського господарства здійснювати постійний моніторинг ситуації та оперативно реагувати на запити ритейлерів.

«У районах Києва, де є найбільші проблеми із заживленням, за дорученням уряду, ДСНС забезпечує житлові будинки генераторами великої потужності. Вони також знижують навантаження на систему і забезпечують життєдіяльність цілих кварталів», — повідомила Свириденко.

З урахуванням ситуації на місцях розгортають додаткові пункти незламності по всій державі.

Вона доручила головам ОВА і профільному міністерству тримати надскладні ситуації на особистому контролі і невідкладно реагувати, виїжджати на місце і бути на звʼязку із людьми.

«Особлива увага — до забезпечення резервів пального. Наше завдання — забезпечити наявність ресурсу і стабільність цін, — зазначила Свириденко. — Працюємо над якнайшвидшим відновленням генерації та паралельно нарощуємо імпорт електроенергії».

