Уряд додав 911 МВт потужності до загальної енергосистеми

Після перегляду переліків об’єктів критичної інфраструктури, які не підлягали погодинним графікам відключень, до загальної енергомережі було додано 911 МВт потужності.

Про це повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.

Чергове засідання енергетичного штабу відбулося за участі профільних міністерств та керівництва енергетичних компаній.

За підсумками засідання всі відповідні міністерства та профільні органи отримали завдання для підтримання стабільної роботи енергосистеми.

Перегляд списків критичної інфраструктури

Під час засідання перевірили виконання рішення уряду щодо перегляду списків критичної інфраструктури. Об’єкти, виключені з цих переліків, уже переведені на загальні графіки відключень.

Завдяки цьому рішенню, попри суттєве зниження температури протягом тижня, вдалося стримати зростання черг погодинних графіків відключень. Станом на сьогодні вивільнені та додані до загальної мережі 911 МВт електричної потужності.

Очікується подальше виконання рішення та збільшення цього показника.

Водночас наголошується, що зміни не стосуються шкіл, лікарень, інших об’єктів життєзабезпечення та підприємств оборонно-промислового комплексу, які залишаються у списках критичної інфраструктури.

Завдання для Міненерго та держкомпаній

Міністерству енергетики доручено наростити запаси необхідних ресурсів, зокрема природного газу, а також матеріалів для проведення оперативних ремонтів енергооб’єктів і забезпечення безперебійної роботи альтернативних джерел енергії.

Окреме доручення отримали державні енергетичні компанії щодо забезпечення імпорту електроенергії в необхідних обсягах.

Розвиток когенерації та підтримка бізнесу

Уряд продовжує роботу над розвитком когенерації для підвищення енергетичної стійкості громад. Міністерство енергетики має у тижневий строк подати пропозиції щодо розбудови когенерації у 2026 році з чітко визначеними показниками, механізмами їх досягнення та фінансовим забезпеченням.

Крім того, найближчим часом Міністерство економіки має запустити єдине вікно для обробки запитів підприємств, які займаються встановленням об’єктів розподіленої генерації.

Окремо обговорили кроки щодо наявності пального по всій державі та дотримання стабільності цін.

