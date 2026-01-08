0 800 307 555
Кабмін попередив про можливі перебої зі світлом поза графіками через негоду

Енергетика
52
Кабінет Міністрів ухвалив низку рішень для підготовки служб до ускладнення погодних умов.
Про це повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.
«Очікуємо погіршення погодних умов в Україні по всій державі. Циклон зайде в Україну через Чернівецьку та Івано-Франківську області. За прогнозами, падіння температури вночі сягатиме до -20°C, вдень — до -10°C. Можливі додаткові перебої з електропостачанням поза графіками через налипання снігу на лінії електропередачі та ускладнення руху на дорогах. Працюємо над тим, щоб мінімізувати наслідки негоди», — зазначила Свириденко.

Завдання для центральних і місцевих органів влади

У межах підготовки до негоди уряд доручив:
  • МВС, ДСНС та Національній поліції забезпечити готовність снігоочисної та важкої інженерної техніки, техніки підвищеної прохідності та мобільних пунктів обігріву, а за потреби оперативно залучати їх для допомоги учасникам дорожнього руху.
  • Агентству відновлення, обласним і Київській обласній військовим адміністраціям разом із місцевою владою організувати своєчасне реагування на наслідки негоди, підготувати резерви пального та забезпечити обробку доріг протиожеледними матеріалами.
  • Профільним міністерствам і службам підготувати до розгортання пункти незламності у разі перебоїв з електро-, тепло-, газо- або водопостачанням, а також проблем зі зв’язком.
  • Міністерству енергетики спільно з Мінрозвитку та державними енергетичними компаніями забезпечити стабільну роботу енергосистеми, готовність ремонтних бригад до оперативного реагування, а за потреби — збільшити виробництво електроенергії та постачання газу, зокрема з можливістю імпорту з країн ЄС.
Нагадаємо, раніше Finance.ua з посиланням на голову правління НЕК «Укренерго» Віталія Зайченка писав, що очікуване похолодання до -23 градусів саме по собі не є критичним фактором для енергосистеми України. Основною загрозою для стабільного електропостачання залишаються російські обстріли енергетики.
За матеріалами:
Finance.ua
