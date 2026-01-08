Кабмін попередив про можливі перебої зі світлом поза графіками через негоду
Кабінет Міністрів ухвалив низку рішень для підготовки служб до ускладнення погодних умов.
Про це повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.
«Очікуємо погіршення погодних умов в Україні по всій державі. Циклон зайде в Україну через Чернівецьку та Івано-Франківську області. За прогнозами, падіння температури вночі сягатиме до -20°C, вдень — до -10°C. Можливі додаткові перебої з електропостачанням поза графіками через налипання снігу на лінії електропередачі та ускладнення руху на дорогах. Працюємо над тим, щоб мінімізувати наслідки негоди», — зазначила Свириденко.
Завдання для центральних і місцевих органів влади
У межах підготовки до негоди уряд доручив:
- МВС, ДСНС та Національній поліції забезпечити готовність снігоочисної та важкої інженерної техніки, техніки підвищеної прохідності та мобільних пунктів обігріву, а за потреби оперативно залучати їх для допомоги учасникам дорожнього руху.
- Агентству відновлення, обласним і Київській обласній військовим адміністраціям разом із місцевою владою організувати своєчасне реагування на наслідки негоди, підготувати резерви пального та забезпечити обробку доріг протиожеледними матеріалами.
- Профільним міністерствам і службам підготувати до розгортання пункти незламності у разі перебоїв з електро-, тепло-, газо- або водопостачанням, а також проблем зі зв’язком.
- Міністерству енергетики спільно з Мінрозвитку та державними енергетичними компаніями забезпечити стабільну роботу енергосистеми, готовність ремонтних бригад до оперативного реагування, а за потреби — збільшити виробництво електроенергії та постачання газу, зокрема з можливістю імпорту з країн ЄС.
Нагадаємо, раніше Finance.ua з посиланням на голову правління НЕК «Укренерго» Віталія Зайченка писав, що очікуване похолодання до -23 градусів саме по собі не є критичним фактором для енергосистеми України. Основною загрозою для стабільного електропостачання залишаються російські обстріли енергетики.
