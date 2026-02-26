0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Інспекція виявила порушення у застосуванні графіків відключень електроенергії

Енергетика
97
Державна інспекція енергетичного нагляду проводить позапланові перевірки операторів системи розподілу щодо дотримання правил застосування графіків погодинних відключень електроенергії (ГПВ). Зокрема, у «Вінницяобленерго» виявили, що на окремих підстанціях персонал не в повному обсязі виконував команди диспетчера.
Про це повідомила пресслужба Держенергонагляду.

Нерівномірні відключення електроенергії

Під час перевірки встановлено, що на окремих абонентських підстанціях персонал не в повному обсязі виконував команди диспетчера щодо відключення ліній електропередачі відповідно до ГПВ. Унаслідок цього частина споживачів залишалася зі світлом, тоді як інші черги зазнавали відключень, що призвело до нерівномірного розподілу обмежень.
Читайте також
Також виявлено порушення у веденні документації: у низці структурних підрозділів у оперативних журналах не зазначалися конкретні лінії, що відключалися під час застосування графіків.
Окремо перевірено своєчасність інформування населення через офіційний вебсайт ОСР про коригування ГПВ. Зафіксовано випадки внесення змін без дотримання встановлених часових інтервалів.

Результати перевірки

За результатами перевірки складено акт та видано обов’язковий до виконання припис щодо усунення виявлених порушень.
Виконання припису перебуває на контролі Управління Держенергонагляду у Вінницькій області.

Довідка Finance.ua:

  • раніше Кабінет Міністрів ухвалив рішення, яке відновлює повноцінне здійснення державного енергетичного нагляду в умовах воєнного стану та посилює контроль у сферах електроенергетики й теплопостачання;
  • відновлення контрольних повноважень зумовлене зростанням кількості технологічних порушень та аварійності на об’єктах енергетичної інфраструктури.
За матеріалами:
Finance.ua
Енергетика
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems