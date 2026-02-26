Інспекція виявила порушення у застосуванні графіків відключень електроенергії Сьогодні 04:17 — Енергетика

Державна інспекція енергетичного нагляду проводить позапланові перевірки операторів системи розподілу щодо дотримання правил застосування графіків погодинних відключень електроенергії (ГПВ). Зокрема, у «Вінницяобленерго» виявили, що на окремих підстанціях персонал не в повному обсязі виконував команди диспетчера.

Про це повідомила пресслужба Держенергонагляду.

Нерівномірні відключення електроенергії

Під час перевірки встановлено, що на окремих абонентських підстанціях персонал не в повному обсязі виконував команди диспетчера щодо відключення ліній електропередачі відповідно до ГПВ. Унаслідок цього частина споживачів залишалася зі світлом, тоді як інші черги зазнавали відключень, що призвело до нерівномірного розподілу обмежень.

Також виявлено порушення у веденні документації: у низці структурних підрозділів у оперативних журналах не зазначалися конкретні лінії, що відключалися під час застосування графіків.

Окремо перевірено своєчасність інформування населення через офіційний вебсайт ОСР про коригування ГПВ. Зафіксовано випадки внесення змін без дотримання встановлених часових інтервалів.

Результати перевірки

За результатами перевірки складено акт та видано обов’язковий до виконання припис щодо усунення виявлених порушень.

Виконання припису перебуває на контролі Управління Держенергонагляду у Вінницькій області.

Довідка Finance.ua:

раніше Кабінет Міністрів ухвалив рішення, яке відновлює повноцінне здійснення державного енергетичного нагляду в умовах воєнного стану та посилює контроль у сферах електроенергетики й теплопостачання;

відновлення контрольних повноважень зумовлене зростанням кількості технологічних порушень та аварійності на об’єктах енергетичної інфраструктури.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.