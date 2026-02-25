Іран та рф розпочали цінову війну за право продавати нафту Китаю Сьогодні 18:23 — Енергетика

російські та іранські виробники нафти пропонують дедалі більші знижки, конкуруючи за ту саму обмежену групу китайських покупців після того, як Індія припинила закупівлі.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

За одним зі сценаріїв Rystad Energy, імпорт Індії з росії може впасти на 40% від рівнів січня — до близько 600 000 барелів на добу. Значна частина переміщених вантажів тепер прямує на схід, провокуючи цінову війну з іранськими постачальниками, яких китайські приватні нафтопереробники традиційно віддавали перевагу.

російська марка Urals продається приблизно на 12 доларів за барель дешевше за Brent, повідомили трейдери, обізнані з такими угодами, тоді як минулого місяця знижка становила 10 доларів.

Iranian Light, за їхніми словами, торгується зі знижкою до 11 доларів до еталонного сорту. Вони попросили не називати їхніх імен, оскільки не мають дозволу спілкуватися зі ЗМІ. У грудні дисконт становив 8−9 доларів.

Незалежні китайські нафтопереробники, відомі як «чайники», історично виконували роль «клапана тиску» нафтового ринку, поглинаючи барелі, від яких відмовлялися інші.

Однак їхні можливості обмежені, адже на них припадає лише близько чверті переробних потужностей країни, а також вони залежать від встановлених урядом квот на імпорт.

Оскільки Китай не здатен повністю поглинути витіснену сиру нафту, непродані обсяги накопичуються в азійських водах, і у Росії та Ірану залишається дедалі менше варіантів.

Кремль уже був змушений обмежувати видобуток, що позбавляє його коштів на війну в Україні. Тим часом Іран намагається відвантажити якомога більше нафти, готуючись до потенційного удару з боку США.

Раінше писали, вже чверть століття російська економіка спирається на потік нафтодоларів, який, зокрема, дав Кремлю змогу фінансувати повномасштабну війну проти України. Однак це джерело легких грошей поступово вичерпується без видимої перспективи його відновлення.

Сьогодні москва зосереджена на витисканні ресурсів з існуючих родовищ і майже зупинила розвідку нових. І у довгостроковій перспективі ситуація для москви виглядає досить похмуро.

Багаті російські родовища, часто ще радянської епохи, почали виснажуватися ще до вторгнення в Україну, тож російські нафтові компанії взялися розробляти більш важкодоступні родовища в Арктиці та Сибіру. Однак для цього потрібні просунуті сучасні технології, яких росія не має. Ці технології мають американці, але через воєнні санкції тепер росіяни не можуть їх отримати.

