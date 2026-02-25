Тарифи на світло можуть зрости — які ціни прогнозують експерти Сьогодні 09:06 — Енергетика

Через пошкодження енергетичної інфраструктури тарифи можуть зрости, кажуть експерти

В Україні у 2026 році можуть знову переглянути тарифи на електроенергію для населення. На тлі складної ситуації в енергосистемі та масштабних пошкоджень інфраструктури експерти допускають чергове підвищення цін.

Про це пише видання Новини. Live із посиланням на експерта з енергетики Юрія Корольчука.

Яким може бути тариф на світло

За оцінками експерта Юрія Корольчука, у 2026 році тариф на електроенергію може зрости до 5−5,5 грн за кВт-год. Головною причиною називають значні пошкодження енергетичної інфраструктури та потребу в її відновленні.

Аргументація не нова. У попередні роки підвищення тарифів також пояснювали необхідністю акумулювати кошти на ремонт об’єктів енергосистеми. Тоді йшлося про десятки мільярдів гривень, які планували спрямувати на відбудову.

Читайте також Чому зростають суми в платіжках за електроенергію попри відключення

Зокрема, раніше голова енергетичного комітету парламенту Андрій Герус заявляв, що підвищення тарифів дозволить зібрати близько 40 млрд грн на потреби енергосектору.

Тарифи на тепло і воду: діє мораторій

Наразі тарифи на тепло та воду для населення формально залишаються замороженими. Проте експерти попереджають: це тимчасове рішення.

За словами Корольчука, підвищення тарифів на воду вже двічі намагалися запровадити — у 2023 та 2025 роках. У 2023-му рішення зупинив президент Володимир Зеленський, наголосивши на недоречності такого кроку під час війни. У 2025 році аналогічну ініціативу призупинив уряд.

Водночас комунальні підприємства неодноразово заявляли, що чинні тарифи не покривають реальних витрат, і наполягають на їх перегляді.

На скільки може зрости вартість інших комунальних послуг

Після завершення дії мораторію ціни на тепло та воду можуть зрости щонайменше вдвічі, вважає експерт. Остаточні рішення залежатимуть від економічної ситуації, обсягів державної підтримки та темпів відновлення інфраструктури.

Для порівняння, в країнах Європи тарифи на електроенергію для населення відрізняються в рази: у деяких державах ціна більш ніж у шість разів вища, ніж у найдешевших. Тож питання вартості енергоресурсів залишається болючим не лише для України.

Читайте також Де у Європі найвищі ціни на електроенергію (інфографіка)

Раніше ми повідомляли , що в Нацбанку України заявляли: підвищення житлово-комунальних тарифів та цін на енергію для населення в Україні є неминучим кроком — це потрібно для стабілізації економіки.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.