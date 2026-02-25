Експерт попереджає про стрімке подорожчання пального Сьогодні 09:27 — Енергетика

Експерт попереджає про стрімке подорожчання пального

Ціни на бензин та дизельне пальне на АЗС можуть зрости ще на 5 гривень за літр протягом місяця в разі, якщо США розпочнуть військову операцію проти Ірану.

Засновник групи компаній Prime, паливний експерт Дмитро Льоушкін у коментарі УНІАН зазначив, що динаміка зростання цін АЗС буде залежати від тривалості військової операції США.

«Якщо будуть такі ж швидкі дії, як у Венесуелі, і операція триватиме до двох тижнів, то нафта буде зростати хіба в перші день-два: сягне 80 доларів за барель, а потім ціни розвернуться, коли стане зрозуміло, що це коротка операція. У такому разі це на нашому ринку майже не позначиться, оскільки ми працюємо по довгих контрактах. Можливе зростання цін на 1−2 гривні», — зауважив експерт.

Якщо ж операція США затягнеться, то вартість «чорного золота», за словами експерта, може перевищити 85 чи навіть 90 доларів за барель.

Льоушкін додав, що цінова динаміка буде залежати від здатності Ірану перекрити Ормузьку протоку, через яку здійснюється постачання до 20% «чорного золота», виробленого у світі, та пошкоджень об’єктів нафтовидобутку.

В разі ж, якщо військової операції не буде, але напружена ситуація на Близькому Сході збережеться, то, за прогнозом експерта, протягом тижня вартість бензину та дизелю зросте на 1 гривню через підвищення цін на нафту.

Він додає, що на цьому ціни на пальне можуть не зупинитися. У середині-кінці березня вони можуть додатково зрости на гривню за рахунок девальвації української валюти, а також зростання витрат на паливну логістику через жахливий стан українських доріг.

УНІАН За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.