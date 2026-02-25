0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Експерт попереджає про стрімке подорожчання пального

Енергетика
114
Експерт попереджає про стрімке подорожчання пального
Експерт попереджає про стрімке подорожчання пального
Ціни на бензин та дизельне пальне на АЗС можуть зрости ще на 5 гривень за літр протягом місяця в разі, якщо США розпочнуть військову операцію проти Ірану.
Засновник групи компаній Prime, паливний експерт Дмитро Льоушкін у коментарі УНІАН зазначив, що динаміка зростання цін АЗС буде залежати від тривалості військової операції США.
«Якщо будуть такі ж швидкі дії, як у Венесуелі, і операція триватиме до двох тижнів, то нафта буде зростати хіба в перші день-два: сягне 80 доларів за барель, а потім ціни розвернуться, коли стане зрозуміло, що це коротка операція. У такому разі це на нашому ринку майже не позначиться, оскільки ми працюємо по довгих контрактах. Можливе зростання цін на 1−2 гривні», — зауважив експерт.
Якщо ж операція США затягнеться, то вартість «чорного золота», за словами експерта, може перевищити 85 чи навіть 90 доларів за барель.
Льоушкін додав, що цінова динаміка буде залежати від здатності Ірану перекрити Ормузьку протоку, через яку здійснюється постачання до 20% «чорного золота», виробленого у світі, та пошкоджень об’єктів нафтовидобутку.
В разі ж, якщо військової операції не буде, але напружена ситуація на Близькому Сході збережеться, то, за прогнозом експерта, протягом тижня вартість бензину та дизелю зросте на 1 гривню через підвищення цін на нафту.
Він додає, що на цьому ціни на пальне можуть не зупинитися. У середині-кінці березня вони можуть додатково зрости на гривню за рахунок девальвації української валюти, а також зростання витрат на паливну логістику через жахливий стан українських доріг.
За матеріалами:
УНІАН
АвтоБензин
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems