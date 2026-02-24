Голова МЗС Словаччини заявляє, що Україна не допускає фахівців до місця пошкодження «Дружби» Сьогодні 20:23 — Енергетика

Юрай Бланар, голова МЗС Словаччини

Міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар заявив, що Братислава не отримала від української сторони інформації про масштаби пошкодження нафтопроводу «Дружба» внаслідок атаки армії рф. Також, за його словами, словацьким фахівцям не дозволяють відвідати місце удару для оцінки ситуації.

Про це він повідомив під час закритого засідання Ради ЄС із закордонних справ, передає Суспільне.

Позиція Словаччини

Там підкреслили, що Бланар на засіданні наголошував, що словацька сторона буцімто досі не отримала відповідної інформації про масштаби пошкодження російськими військами нафтопроводу «Дружба» та про можливості відновлення поставок нафти.

«Підхід української сторони для нас незрозумілий. Вона не спілкується з нами й не надає нам відповідної інформації, попри те, що ми просили дозволити нашим представникам відвідати місце пошкодження. У цій справі ми також попросили комісара Дана Йоргенсена надіслати на місце інспекційну групу, щоб оцінити, чи є пошкодження такого масштабу, що постачання нафти не може продовжуватися», — сказав він.

Міністр також нагадав, що Братислава надає Києву допомогу, зокрема, в галузі енергетики та підтримує цивільних українців. Також, за його словами, 15% споживання дизельного пального в Україні покривається коштом продукції словацької компанії Slovnaft. Окрім цього, мовляв, уряд його країни постачає газ через реверс і забезпечує аварійні постачання електрики.

«Ми допомагаємо Україні в максимально можливій мірі. Ми не розуміємо, чому відповідної реакції не надходить з іншого боку (йдеться про Україну. — Ред.), і чому нам не дозволяють відвідати місце пошкодження та визначити, як ми можемо спільно вирішити ситуацію», — зауважив очільник МЗС Словаччини.

На додаток Бланар наголосив, що Словаччина «завжди була і залишається зацікавленою у конструктивному діалозі з українською стороною».

«Я твердо вірю, що українська сторона використає час для переговорів і що нам не доведеться вживати подальших взаємних заходів. Для нас дуже важливо знати, що нас чекає попереду, і тому нам потрібна відповідна інформація», — резюмував він.

Рішення щодо електроенергії

Напередодні словацький премʼєр Роберт Фіцо заявив, що Братислава зупинила постачання електроенергії Україні через те, що українська влада припинила транзит нафти нафтопроводом «Дружба» після російського обстрілу інфраструктури нафтопроводу 27 січня.

Згодом в Укренерго заявили , що ймовірне припинення аварійного постачання електроенергії зі Словаччини ніяк не вплине на ситуацію в об’єднаній енергосистемі України. При цьому, офіційних документів про припинення дії договору від словацької сторони компанія не отримувала.

Що відомо про атаку рф на нафтопровід «Дружба»

27 січня внаслідок російської атаки у Бродах на Львівщині було пошкоджено об’єкт інфраструктури. Нафтогаз повідомив, що армія рф атакувала об’єкт критичної інфраструктури у західному регіоні України, Спалахнула пожежа, технологічні процеси на об’єкті зупинили.

За інформацією видання enkorr, йдеться про об’єкт у місті Броди Львівської області, пов’язаний із нафтопроводом Дружба. Цей нафтопровід залишається діючим і використовується для транспортування російської нафти до Угорщини і Словаччини.

12 лютого голова МЗС України Андрій Сибіга заявив, що постачання російської нафти через нафтопровід «Дружба» було припинено з 27 січня через російську атаку.

Уряди Угорщини та Словаччини оголосили про припинення експорту дизпалива в Україну до відновлення російських постачань нафти трубопроводом «Дружба».

В українському МЗС заявили, що Київ поінформував Будапешт щодо обстрілу росіянами нафтопроводу «Дружба» у Бродах на Львівщині та відповідних пошкоджень ще 27 січня, а звинувачення України в затримці постачань є нелогічними.

Україна запропонувала Євросоюзу використовувати нафтопровід «Одеса-Броди» як альтернативу пошкодженому нафтопроводу «Дружба» для постачання нафти в ЄС.

