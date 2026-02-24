Уряд виділив понад 246 млн грн на доплати енергетикам: як отримати Сьогодні 08:33 — Енергетика

Уряд виділив понад 246 млн грн на доплати енергетикам: як отримати

Сьогодні Уряд виділив 246,4 млн грн на підтримку працівників аварійно-ремонтних бригад, які в січні цього року відновлювали українську енергетику.

Про це повідомив у Телеграмі перший віцепрем’єр-міністр — міністр енергетики Денис Шмигаль.

Ці кошти будуть спрямовані на виплати додаткових 20 тис. грн тим, хто повертає українцям світло, тепло та воду.

Як отримають кошти

Гроші будуть перераховані на актуальні банківські рахунки працівників бригад. До проєкту долучені всі підприємства паливно-енергетичного комплексу, ЖКГ та «Укрзалізниці».

Списки людей, яким надається підтримка, формують самі підприємства та подають через Дію.

Раніше комунальне підприємство (КП) «Київтеплоенерго» виділило 50 млн грн на премії для працівників. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко в Telegram."КП «Київтеплоенерго» вже виділило 50 млн гривень на преміювання працівників за моїм дорученням. (У грудні минулого року Київрада виділяла теплопідприємству 350 млн на поповнення обігових коштів)", — повідомив Кличко.

