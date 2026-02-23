Єврокомісія прокоментувала відновлення нафтопроводу «Дружба» Сьогодні 08:32 — Енергетика

Європейський Союз вважає, що тільки Україна має вирішувати, коли може бути відновлена пошкоджена росією інфраструктура нафтопроводу «Дружба», яким Угорщина та Словаччина раніше отримували російську нафту.

Про це заявила речниця Європейської комісії Анна-Кайса Ітконнен на брифінгу в Брюсселі, повідомляє Укрінформ.

Позиція Єврокомісії

Щодо термінів ремонту український уряд «налаштований здійснити ремонт, але, звичайно, із застереженням щодо високого ризику повторних російських атак, як на ремонтні бригади, так і на інфраструктуру», — сказала речниця.

«Ми вітатимемо запуск трубопроводу, але рішення залишається лише за Україною, чи ремонтувати його, і якщо так, то коли», — сказала Ітконнен.

Вона нагадала, що після попередніх російських атак на енергетичну інфраструктуру України українці відновлювали об’єкти, які потім знову руйнувалися росією.

Окремо вона нагадала, що росія ще до початку війни в Україні перетворила залежність Європи від викопного палива на зброю.

Речниця також укотре наголосила, що безпосередніх ризиків для енергетичної безпеки Угорщини чи Словаччини наразі немає, оскільки обидві країни мають резервні запаси нафти, достатні для покриття 90-денного попиту.

Атаки на інфраструктуру

27 січня росіяни вдарили по енергетичній інфраструктурі на Львівщині. Як з’ясувалося, дрон міг уразити ланку трубопроводу, яким російську нафту постачають до Угорщини і Словаччини. Нафтогаз підтвердив факт удару, але не повідомив, у що саме поцілили росіяни. У компанії лише зазначили, що це вже 15 атака за місяць по її об’єктах.

18 лютого глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив , що його країна припиняє постачання дизельного пального до України до відновлення роботи нафтопроводу «Дружба». Він заявив, що постачання нафти досі не відновлене «за рішенням України» та назвав це «суто політичним рішенням».

Зі свого боку прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо стверджує, що Україна навмисно затягує відновлення пошкодженої ділянки нафтопроводу «Дружба» через начебто політичне рішення президента України Володимира Зеленського.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга нагадав Угорщині, що проблеми з транзитом російської нафти спричинені саме агресією рф та її ударами по інфраструктурі нафтопроводу «Дружба», на які Будапешт публічно не реагує.

