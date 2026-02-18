0 800 307 555
укр
Хорватія відмовилась допомагати транспортувати російську нафту для Угорщини та Словаччини

Енергетика
59
Хорватія закликала країни ЄС відмовитися від залежності від російської нафти
Хорватія відмовилась транспортувати російську нафту через свій нафтопровід Adria для Угорщини та Словаччини.

Запит Угорщини та Словаччини

Прохання 15 лютого озвучив голова МЗС Угорщини Петер Сіярто після зустрічі з міністром економіки Словаччини Денісою Саковою. Вони надіслали Хорватії спільний лист, заявивши, що «безпека енергопостачання країни ніколи не повинна бути ідеологічним питанням».
«Ми просимо Хорватію забезпечити транспортування російської нафти до Угорщини та Словаччини трубопроводом Adria, оскільки наше звільнення від санкцій дає можливість імпортувати російську нафту морем у разі перебоїв у постачанні трубопроводом», — зазначив він.

Позиція Хорватії

Голова Мінекономіки Хорватії Анте Шушняр відповів, що Хорватія не дозволить поставити під загрозу постачання палива до Центральної Європи, але вирішити цю проблему країна допоможе в межах законодавства ЄС та правил OFAC.
«Нафтопровід Adria готовий, тому в жодної країни ЄС не залишилося технічних виправдань для того, щоб надалі бути привʼязаною до російської нафти. Барель, куплений у росії, може здаватися дешевшим для деяких країн, але він допомагає фінансувати війну та напади на український народ. Час покласти край цій спекуляції на війні», — наголосив він.
