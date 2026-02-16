Уряд розширив програми енергокредитів для приватних будинків та ОСББ Сьогодні 17:00 — Енергетика

В умовах тривалих відключень світла уряд розширює енергокредити

Через тривалі відключення електроенергії уряд посилює підтримку енергетичної автономності житла. Нові можливості передбачені як для багатоквартирних будинків, так і для власників приватних осель.

Про це Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

Підтримка для ОСББ та ЖБК: до 3 млн грн на автономність

Програма для об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) та житлово-будівельних кооперативів (ЖБК) має гарантувати безперебійну роботу будинку навіть під час тривалих відключень.

Йдеться про живлення ліфтів, насосів, систем опалення, водопостачання та освітлення місць загального користування.

Умови програми

Кредитна ставка: від 0%.

Кредит можна взяти у 43 банках-партнерах програми «5−7-9%».

Сума кредиту: до 3 млн грн.

Строк: до 3 років.

Розмір компенсації:

до 50% вартості генератора;

до 70% вартості сонячної електростанції або теплового насоса.

Під програму підпадають дизельні, бензинові та газові генератори, сонячні електростанції й теплові насоси.

Пільги для власників приватних будинків

Окремий напрям передбачений для власників приватних будинків і таунхаусів. Вони також можуть скористатися пільговим кредитуванням для встановлення автономних систем електроживлення.

Держава компенсує до 30% вартості обладнання (залежить від комплектації системи).

Умови для приватних домогосподарств:

Кредитна ставка: від 0%.

Кредит можна взяти у 43 банках-партнерах програми «5−7-9%».

Сума кредиту: до 480 тис. грн.

Строк: до 10 років.

Підтримка поширюється на генератори різних типів, акумуляторні системи та сонячні електростанції у складі автономних рішень.

Подробиці про програму можна знайти тут.

Розширення програм має допомогти громадам і родинам зменшити залежність від централізованого електропостачання та підвищити стійкість до можливих перебоїв у майбутньому.

