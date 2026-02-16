0 800 307 555
Уряд розширив програми енергокредитів для приватних будинків та ОСББ

Енергетика
Через тривалі відключення електроенергії уряд посилює підтримку енергетичної автономності житла. Нові можливості передбачені як для багатоквартирних будинків, так і для власників приватних осель.
Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

Підтримка для ОСББ та ЖБК: до 3 млн грн на автономність

Програма для об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) та житлово-будівельних кооперативів (ЖБК) має гарантувати безперебійну роботу будинку навіть під час тривалих відключень.
Йдеться про живлення ліфтів, насосів, систем опалення, водопостачання та освітлення місць загального користування.

Умови програми

  • Кредитна ставка: від 0%.
  • Кредит можна взяти у 43 банках-партнерах програми «5−7-9%».
  • Сума кредиту: до 3 млн грн.
  • Строк: до 3 років.
Розмір компенсації:
  • до 50% вартості генератора;
  • до 70% вартості сонячної електростанції або теплового насоса.
Під програму підпадають дизельні, бензинові та газові генератори, сонячні електростанції й теплові насоси.
Деталі програми можна знайти тут.

Пільги для власників приватних будинків

Окремий напрям передбачений для власників приватних будинків і таунхаусів. Вони також можуть скористатися пільговим кредитуванням для встановлення автономних систем електроживлення.
Держава компенсує до 30% вартості обладнання (залежить від комплектації системи).

Умови для приватних домогосподарств:

  • Кредитна ставка: від 0%.
  • Кредит можна взяти у 43 банках-партнерах програми «5−7-9%».
  • Сума кредиту: до 480 тис. грн.
  • Строк: до 10 років.
Підтримка поширюється на генератори різних типів, акумуляторні системи та сонячні електростанції у складі автономних рішень.
Подробиці про програму можна знайти тут.
Розширення програм має допомогти громадам і родинам зменшити залежність від централізованого електропостачання та підвищити стійкість до можливих перебоїв у майбутньому.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
ЕнергетикаЕлектроенергіяФінансова допомога
