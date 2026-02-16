Уряд розширив програми енергокредитів для приватних будинків та ОСББ
Через тривалі відключення електроенергії уряд посилює підтримку енергетичної автономності житла. Нові можливості передбачені як для багатоквартирних будинків, так і для власників приватних осель.
Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.
Підтримка для ОСББ та ЖБК: до 3 млн грн на автономність
Програма для об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) та житлово-будівельних кооперативів (ЖБК) має гарантувати безперебійну роботу будинку навіть під час тривалих відключень.
Йдеться про живлення ліфтів, насосів, систем опалення, водопостачання та освітлення місць загального користування.
Умови програми
- Кредитна ставка: від 0%.
- Кредит можна взяти у 43 банках-партнерах програми «5−7-9%».
- Сума кредиту: до 3 млн грн.
- Строк: до 3 років.
Розмір компенсації:
- до 50% вартості генератора;
- до 70% вартості сонячної електростанції або теплового насоса.
Під програму підпадають дизельні, бензинові та газові генератори, сонячні електростанції й теплові насоси.
Деталі програми можна знайти тут.
Пільги для власників приватних будинків
Окремий напрям передбачений для власників приватних будинків і таунхаусів. Вони також можуть скористатися пільговим кредитуванням для встановлення автономних систем електроживлення.
Держава компенсує до 30% вартості обладнання (залежить від комплектації системи).
Умови для приватних домогосподарств:
- Кредитна ставка: від 0%.
- Кредит можна взяти у 43 банках-партнерах програми «5−7-9%».
- Сума кредиту: до 480 тис. грн.
- Строк: до 10 років.
Читайте також
Підтримка поширюється на генератори різних типів, акумуляторні системи та сонячні електростанції у складі автономних рішень.
Подробиці про програму можна знайти тут.
Розширення програм має допомогти громадам і родинам зменшити залежність від централізованого електропостачання та підвищити стійкість до можливих перебоїв у майбутньому.
