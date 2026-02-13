Шмигаль розповів, які черги відключень чекають на українців до кінця лютого (умови) Сьогодні 15:00 — Енергетика

Шмигаль розповів, які черги відключень чекають на українців до кінця лютого (умови)

Є всі можливості зберегти до кінця лютого режим відключень е/е у 3−3,5 черги, який спостерігається зараз, за умови, що не буде нових пошкоджень енергооб’єктів, і з активністю сонця поліпшиться ситуація.

interfax. Про це повідомив перший віцепрем’єр-міністр енергетики Денис Шмигаль, пише

«Стан енергосистеми такий: якщо від сьогодні ми живемо без атак, то в такому стані, як сьогодні, — в обсязі 3−3,5 черги — ми будемо жити до кінця лютого. Це обєктивна реальність. Навіть введення додаткової генерації не матиме значного впливу. Ситуація почне покращуватися, коли природньо буде більше сонячної е/е. Тут нам треба буде стратегічно працювати з накопичувачами. Також буде краще, коли буде більше води», — сказав Шмигаль на засіданні енергокомітету Верховної Ради у четвер.

За його словами, у кілька морозних днів, які прогнозують вже незабаром, можуть бути відключення в 4−4,5 черги (всього є 6 черг погодинних графіків — ЕР).

«Це така перспектива на найближчі 3−4 тижні», — наголосив глава Міненерго.

На цьому ж засіданні Шмигаль сказав, що дефіцит електроенергії в Україні через потепління зменшився з 5−6 ГВт до 4,3−4,5 ГВт. За його словами, сонячними днями, які були вчора-позавчора, СЕС вже давали в мережу в пікові години 1,6−1,7 ГВт е/е.

Водночас Централізоване опалення Києва повністю замінити на локальні джерела тепла неможливо. «Повністю замінити систему централізованого опалення столиці (найбільшу в Європі і побудовану колись під великі ТЕЦ) на теплозабезпечення локальними джерелами тепла чи когенераційними установками неможливо. На цьому акцентували всі експерти та фахівці», — наголосив мер столиці.

Нагадаємо, колишній голова правління компанії «Укренерго» Володимир Кудрицький раніше заявив , що щоб зробити Київ повністю енергонезалежним, потрібно 800 мільйонів євро.

