Шмигаль розповів, які черги відключень чекають на українців до кінця лютого (умови)
Є всі можливості зберегти до кінця лютого режим відключень е/е у 3−3,5 черги, який спостерігається зараз, за умови, що не буде нових пошкоджень енергооб’єктів, і з активністю сонця поліпшиться ситуація.
Про це повідомив перший віцепрем’єр-міністр енергетики Денис Шмигаль, пише interfax.
«Стан енергосистеми такий: якщо від сьогодні ми живемо без атак, то в такому стані, як сьогодні, — в обсязі 3−3,5 черги — ми будемо жити до кінця лютого. Це обєктивна реальність. Навіть введення додаткової генерації не матиме значного впливу. Ситуація почне покращуватися, коли природньо буде більше сонячної е/е. Тут нам треба буде стратегічно працювати з накопичувачами. Також буде краще, коли буде більше води», — сказав Шмигаль на засіданні енергокомітету Верховної Ради у четвер.
За його словами, у кілька морозних днів, які прогнозують вже незабаром, можуть бути відключення в 4−4,5 черги (всього є 6 черг погодинних графіків — ЕР).
«Це така перспектива на найближчі 3−4 тижні», — наголосив глава Міненерго.
На цьому ж засіданні Шмигаль сказав, що дефіцит електроенергії в Україні через потепління зменшився з 5−6 ГВт до 4,3−4,5 ГВт. За його словами, сонячними днями, які були вчора-позавчора, СЕС вже давали в мережу в пікові години 1,6−1,7 ГВт е/е.
Водночас Централізоване опалення Києва повністю замінити на локальні джерела тепла неможливо. «Повністю замінити систему централізованого опалення столиці (найбільшу в Європі і побудовану колись під великі ТЕЦ) на теплозабезпечення локальними джерелами тепла чи когенераційними установками неможливо. На цьому акцентували всі експерти та фахівці», — наголосив мер столиці.
Нагадаємо, колишній голова правління компанії «Укренерго» Володимир Кудрицький раніше заявив, що щоб зробити Київ повністю енергонезалежним, потрібно 800 мільйонів євро.
Довідка Finance.ua:
- У січні 2026 році в Україну імпортовано 13,6 тис. тонн електричних акумуляторів, що більш ніж удвічі (на 109%) перевищує показник січня попереднього року, коли він становив 6,5 тис. тонн. Про це повідомляє Державна митна служба.
- ТОП-3 найбільших постачальників: Китай — 9,5 млрд гривень. США — 1,51% (160 млн грн); Польща — 1,49% (155 млн грн).
Також Finance.ua зібрав ключову інформацію у статті про умови участі, порядок подання заявок і можливості використання коштів на енергетичну підтримку:
Енергетична підтримка для підприємців: як ФОП отримати гроші на генератори та пальне
