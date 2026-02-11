Щоб зробити Київ повністю енергонезалежним, потрібно 800 мільйонів євро — Кудрицький Сьогодні 07:29 — Енергетика

Володимир Кудрицький. Фото: РБК-Україна

Щоб зробити Київ повністю енергонезалежним, потрібно 800 мільйонів євро.

Про це у програмі « Далі заголовків » на Громадському радіо сказав колишній голова правління компанії «Укренерго» Володимир Кудрицький.

Він прокоментував заяву міського голови Києва Віталія Кличка про те, що Київ неможливо повністю забезпечити когенераційними установками для виробництва тепла.

Кудрицький пояснив, що в Києві є кілька теплових районів, які живляться від теплоелектроцентралей. Наприклад, є тепловий район ТЕЦ-6, тепловий район Дарницьуої ТЕЦ, тепловий район ТЕЦ-5. Решта міста отримує тепло від 180 котелень. Таким чином, немає проблеми з тим, щоб замінити теплопостачання від одного великого джерела сотнею малих.

Він зазначив: якщо говорити про електроенергію, то також нема жодних проблем з тим, щоб приєднати до мережі сотні, а то й тисячі малих електростанцій низького й середнього класу напруги, які вироблятимуть електроенергію для всієї енергосистеми.

Скільки потрібно малих електростанцій, щоб зробити Київ енергонезалежним

Володимир Кудрицький каже, що столиця України споживає на добу до двох тисяч мегават електроенергії. Згадані дві тисячі мегават — це пікове навантаження в морози у вечірній час. Це — як два атомні блоки.

Одна контейнеризована газопоршнева установка виробляє від 2,3 до 2,5 МВт. Таким чином, для того, щоб повністю закрити еквівалент максимального споживання для Києва, потрібно 800 таких контейнерів. Їх можна групувати в електростанції (тобто по 4−5 установок на одну локацію).

«Було б корисно покрити чверть або третину потреб Києва такими джерелами живлення. Тоді принаймні була б заживлена критична інфраструктура. Не пропадала би вода після обстрілів. Працювали б критичні системи життєзабезпечення, зокрема лікарні й котельні, які виробляють тепло. Працював би електротранспорт. І були б зі світлом одна або дві черги споживачів», — сказав він.

Кудрицький визнав, що покривати все місто такими установками не раціонально. Адже столиця все одно отримує певний обсяг електроенергії з енергосистеми навіть після важкої аварії.

«Але принаймні третину ми могли б поставити. Термін їх розгортання становить від шести місяців (якщо локація легка з погляду приєднання) до 8−10 місяців. Час був щонайменше з початку 2023 року», — наголосив екскерівник «Укренерго».

Чи справді мегават електроенергії з когенераційної установки коштує мільйон доларів

Мер Києва Віталій Кличко сказав, що наразі в місті працюють 15 когенераційних установок. Водночас він зазначив, що вони не можуть бути панацеєю в електро- і теплозабезпеченні міста. Мер столиці стверджує, що один мегават когенераційної установки коштує приблизно мільйон доларів. Це без витрат на встановлення, проведення комунікацій та підключення.

Володимир Кудрицький, коментуючи цю заяву, сказав, що ці дані не відповідають дійсності. Ексголова «Укренерго» стверджує, що мегават газопоршневої генерації, включно зі встановленням, підведенням комунікації й викупом землі коштуватиме 600 тисяч євро. Без цих витрат — 420−450 тисяч. Він також зазначив, що міській владі не потрібно було б платити за землю, бо вона й так комунальна.

Таким чином, повне покриття Києва такими установками обійшлося б у 800 мільйонів євро, зазначив Кудрицький.

Він також додав, що приєднати такі установки до електромережі легше, ніж до системи опалення.

