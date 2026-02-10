Графіки відключень світла найближчими днями будуть складними — Шмигаль Сьогодні 11:35 — Енергетика

Під головуванням міністра енергетики Дениса Шмигаля відбулося чергове засідання Штабу з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій у Києві та області, mev.gov.ua

У вівторок та середу, 10−11 лютого, в Україні діятимуть складні графіки відключень електроенергії через похолодання. Водночас ремонтні роботи на об’єктах генерації та розподілу тривають у цілодобовому режимі.

Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль за підсумками засідання Штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації в енергетиці.

Які обмеження очікуються

За словами Шмигаля, у вівторок і середу через зниження температури повітря в енергосистемі зросте навантаження. У зв’язку з цим застосовуватимуться складні графіки відключень.

Вдень енергосистему частково підтримує сонячна генерація, однак цього недостатньо для повного покриття попиту.

Пріоритет для критичної інфраструктури

Уряд переглядає перелік об’єктів критичної інфраструктури. Передусім електроенергією забезпечуватимуть лікарні, водоканали та об’єкти соціальної сфери.

Інші установи поступово переводитимуть на автономне живлення із використанням генераторів. За словами Шмигаля, це дасть змогу спрямувати більше електроенергії для побутових споживачів.

Також під час засідання обговорили питання рівномірного розподілу електроенергії. Держенергонагляду доручено провести перевірки, щоб забезпечити однакові умови для всіх споживачів.

Міжнародна допомога енергосектору

Україна отримала від міжнародних партнерів 78 тонн енергетичного обладнання. До хабів Міністерства енергетики надійшло 14 вантажів, зокрема:

5 силових трансформаторів з Азербайджану;

10 потужних генераторів з Італії.

Наразі в дорозі також допомога від ЄС, Австрії, Японії, Литви, Люксембургу, Італії, Чехії, Нідерландів, ПРООН та UNICEF/WASH.

Нагадаємо, раніше Finance.ua писав , що Денис Шмигаль анонсував запуск додаткових 9 МВт потужності у Києві. «Працюємо над комплексними рішеннями, зокрема над запуском додаткових потужностей генерації. Роботи просуваються згідно з визначеними графіками»зазначив Шмигаль.

