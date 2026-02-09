Шмигаль анонсував запуск додаткових 9 МВт потужності у Києві Сьогодні 11:28 — Енергетика

Засідання Штабу з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій у Києві та області., mev.gov.ua

Ситуація з електропостачанням в Україні залишається складною через значні пошкодження енергетичної інфраструктури внаслідок російських атак. Для стабілізації системи енергетики запускають додаткові генеруючі потужності та використовують рекордні обсяги імпорту електроенергії.

Про це повідомив перший віцепрем’єр-міністр — міністр енергетики Денис Шмигаль під час засідання Штабу з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій у Києві та області.

Нові потужності

За словами очільника Міненерго, енергетики продовжують аварійно-відновлювальні роботи на об’єктах, пошкоджених під час масованого удару в ніч проти 7 лютого. Завдані пошкодження залишаються суттєвими.

Водночас триває робота над запуском додаткової генерації.

«Працюємо над комплексними рішеннями, зокрема над запуском додаткових потужностей генерації. Роботи просуваються згідно з визначеними графіками», — зазначив Шмигаль.

За його словами, найближчим часом очікується запуск додаткових 9 МВт потужності у Києві.

Рекордний імпорт електроенергії

Міністр повідомив, що протягом доби зафіксовано найбільший за останній тиждень обсяг імпорту електроенергії. Це дозволило зберегти цілісність енергосистеми після масованих атак та зменшити дефіцит потужності.

Гуманітарна допомога для енергетики

Міненерго спільно з Мінрозвитку продовжують роботу по залученню гуманітарної допомоги від міжнародних партнерів та розподілу отриманого енергетичного обладнання.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення рф Україна отримала 27 тисяч тонн гуманітарної допомоги, з яких 25,1 тисяч тонн вже розподілені між енергокомпаніями та направлені в регіони.

За останні два тижні на склади хабів Міненерго надійшло 17 гуманітарних вантажів від партнерів із: Швейцарії, Словаччини, Данії, Канади, Швеції, Азербайджану, Німеччини, Австрії, Литви та Італії.

За цей період регіонам передано:

774 генератори;

40 одиниць блочно-модульних котелень, когенераційних установок і котлів;

інше енергетичне обладнання.

Очікується додаткове постачання:

798 генераторів;

117 трансформаторів;

120 котлів і когенераційних установок.

