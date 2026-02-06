Українці накупили Ecoflow потужністю з атомний реактор Сьогодні 21:33 — Енергетика

Українці накупили Ecoflow потужністю з атомний реактор

Станом на кінець січня поточний ринок резервних джерел живлення в Україні оцінюється за сумарною накопичуваною ємністю зарядних станцій, встановлених у домівках та бізнесах, у 1,6 ГВт. На частку EcoFlow припадає 62% цього ринку.

Валерій Яковенко, чия компанія є офіційним дистриб’ютором EcoFlow в Україні. Про це Delo.ua розповів співзасновник DroneUA, чия компанія є офіційним дистриб’ютором EcoFlow в Україні.

Сумарна одночасна потужність, яку ці системи можуть віддавати в мережу, перевищує 3 ГВт — це майже рівно стільки, скільки виробляє Південноукраїнська атомна електростанція.

Для порівняння, навіть у сильні морози при 10−15 °C Київ споживає близько 2 ГВт, тобто на цілий гігават менше, ніж потенційний обсяг потужностей, який уже є у власників домашніх та бізнес зарядних станцій.

Які популярні

«У періоди між піками попиту найбільш популярними залишаються системи з ємністю 256−1000 Вт·год, орієнтовані на користувацький сегмент і домогосподарства. Під час блекаутів попит зростає на більш потужні рішення 1000−2000 Вт·год, які дозволяють забезпечити резервне живлення для дому», — пояснює Яковенко.

Що обирає бізнес

Бізнеси ж обирають енергонезалежні осередки великої потужності — до 90 кВт·год — часто комбінуючи їх із власними генераторами. За його словами, найперше такі системи використовують для захисту критично важливої інфраструктури, зокрема IT-сектору, а в меншому обсязі — для організації робочих просторів.

Нагадаємо, раніше Finance.ua підготував огляд зарядних станцій, на які варто звернути увагу взимку 2026. Деталі читайте у статті:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.