Попит на електроенергію у світі зростатиме швидше, ніж у попереднє десятиліття — прогноз IEA

Світовий попит на електроенергію у 2026−2030 роках зростатиме в середньому на 3,6% щороку.
Такий прогноз міститься у новому звіті International Energy Agency (IEA) Electricity 2026, повідомляє профільне видання ЕxРro.

Динаміка споживання електроенергії

За оцінками агентства, це майже на 50% швидше, ніж середні темпи зростання у попереднє десятиліття, і значно вище темпів збільшення загального світового споживання енергії.
IEA зазначає, що вже у 2024 році глобальний попит на електроенергію зріс на 4,4%, а у 2025 році очікується приріст ще на 3%. Таким чином, світ входить у фазу стабільно високої динаміки споживання електрики, яка дедалі більше випереджає економічне зростання.

Роль країн, що розвиваються

Близько 80% приросту глобального попиту до 2030 року припаде на економіки, що розвиваються.
При цьому Китай залишатиметься ключовим драйвером: на нього припадатиме приблизно половина світового приросту споживання електроенергії. За прогнозом, Китай додасть обсяг, співставний із поточним річним споживанням ЄС.
В Індії та країнах Південно-Східної Азії також очікуються стійкі темпи зростання на тлі індустріалізації, урбанізації та підвищення рівня життя.

Тенденції у розвинених економіках

У розвинених економіках попит також повертається до зростання. У США очікується близько 2% приросту на рік до 2030 року, при цьому близько половини додаткового навантаження формуватимуть дата-центри.
У Європейському Союзі після періоду скорочення споживання прогнозується поступове відновлення з темпами близько 2% на рік до кінця десятиліття.
За матеріалами:
Економічна Правда
