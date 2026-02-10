0 800 307 555
Зеленський анонсував нові програми енергопідтримки

Володимир Зеленський погодив нові програми підтримки громадян і територіальних громад
Володимир Зеленський погодив нові програми підтримки громадян і територіальних громад
Президент України Володимир Зеленський погодив із прем’єр-міністеркою Юлією Свириденко нові програми підтримки громадян і територіальних громад для підготовки до роботи в умовах дефіциту електроенергії. Деталі ініціатив уряд має представити найближчим часом.
Про це Зеленський повідомив у своєму Telegram-каналі.

Нові програми для громад і домогосподарств

За словами глави держави, уряд працює над розширенням доступу до обладнання для автономного енергозабезпечення.
Зокрема, планується:
  • спростити та зробити доступнішими закупівлі генераторів та іншого енергетичного обладнання для ОСББ;
  • розширити можливості державної підтримки для власників приватних будинків, які встановлюють системи автономного живлення.
Очікується, що уряд найближчим часом оприлюднить механізми реалізації нових програм.

Виконання чинних програм підтримки

Також Свириденко доповіла щодо стану виконання наявних програм підтримки.
За її словами, зараз активно надходять заявки від ФОПів на виплати, які допомагають утримувати та ремонтувати генератори, — уже майже 20 тисяч таких заявок.
Програма кредитів під 0% на купівлю генераторів вийшла на пів мільярда гривень і буде зростати й надалі — кошти в програмі є.
Програма пакунків тепла, які видають людям, зокрема, в Києві, цього тижня має вийти на обсяг у 40 тисяч пакунків. «Близько 400 тисяч українців — у спеціальній програмі адресної допомоги тим, чий рівень життя, на жаль, найнижчий. Такі люди отримали по 6500 гривень цієї зими», — додала прем’єр-міністерка.
Чітко продемонструвала результат і свою корисність для людей програма зимової підтримки — у межах цієї програми допомогу вже отримали 17,8 мільйона українців.
За словами Свириденко, уряд планує й надалі продовжувати ефективні програми допомоги населенню.
Нагадаємо, раніше Finance.ua писав, що станом на кінець січня поточний ринок резервних джерел живлення в Україні оцінюється за сумарною накопичуваною ємністю зарядних станцій, встановлених у домівках та бізнесах, у 1,6 ГВт. Сумарна одночасна потужність, яку ці системи можуть віддавати в мережу, перевищує 3 ГВт — це майже рівно стільки, скільки виробляє Південноукраїнська атомна електростанція.
За матеріалами:
Finance.ua
